У хорватского Динамо U-19 не будет предматчевой тренировки в Киеве

Загребское "Динамо" U-19 прибыло в Киев вчера около полуночи - с опозданием на 24 часа.

Причиной стал ураган, который царит в Европе, и невозможность вылететь из Загреба. Поэтому летели хорваты в Киев транзитом через немецкий Мюнхен.

Читайте также Из-за циклона матч Динамо в Юношеской лиге УЕФА был под угрозой срыва

"Есть факторы, которые невозможно спрогнозировать. В частности погода, - говорит Игорь Йовичевич, наставник хорватского "Динамо" U-19. - Поэтому не удалось увидеть поле, на котором будем играть, потренироваться в Киеве. Главное, что прилетели живы-здоровы и мотивированы".