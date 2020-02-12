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У хорватского Динамо U-19 не будет предматчевой тренировки в Киеве
Из-за опоздания с прибытием
Загребское "Динамо" U-19 прибыло в Киев вчера около полуночи - с опозданием на 24 часа.
Причиной стал ураган, который царит в Европе, и невозможность вылететь из Загреба. Поэтому летели хорваты в Киев транзитом через немецкий Мюнхен.
"Есть факторы, которые невозможно спрогнозировать. В частности погода, - говорит Игорь Йовичевич, наставник хорватского "Динамо" U-19. - Поэтому не удалось увидеть поле, на котором будем играть, потренироваться в Киеве. Главное, что прилетели живы-здоровы и мотивированы".
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Источник:Футбол News
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