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Опережая график: Суарес имеет шансы восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Как на собаке…

Опережая график: Суарес имеет шансы восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов
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Уругвайский нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес продолжает реабилитацию после операции на мениске правого колена. 33-летний форвард уже отставил костыли в сторону и уверенно передвигается самостоятельно, его восстановление протекает в ускоренном темпе, как сообщает интернет-портал Goal.com.

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Изначально предполагалось, что уругваец пропустит около 4 месяцев, но сам Суарес питает надежду, что сможет вернуться к полуфинальным поединкам Лиги чемпионов, если "Барселона", конечно же, дойдет до данной стадии.

До травмы Суарес сыграл в 23 матчах этого сезона, в которых он забил 14 голов. "Барселона" встретится с "Наполи" в рамках плей-офф ЛЧ, первый поединок состоится уже 25 февраля, ответный – 18 марта.

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В статье: Луис Суарес Лига чемпионов Барселона
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