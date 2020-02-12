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С Цитаишвили, Нещеретом и боевым настроением - состав Динамо U-19 на дерби с Загребом

Лига Чемпионов
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Стартовый состав киевлян

С Цитаишвили, Нещеретом и боевым настроением - состав Динамо U-19 на дерби с Загребом
Новина українською

Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" (U-19) на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Киевляне выйдут на матч в таком составе.

"Динамо" К: Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня, В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский, Исаенко

Запасные: Моргун, Окоро, Близниченко, Дьячук, Надольский, Н.Волошин, Ярош

Состав Загреба давать не будем, однако отметим, что два основных игрока хорватов - Марин и Кризманич в матче не сыграют из-за травмы и перебора желтых карточек.

Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев)
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