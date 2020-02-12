Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Цитаишвили, Нещеретом и боевым настроением - состав Динамо U-19 на дерби с Загребом
Стартовый состав киевлян
Стал известен стартовый состав киевского "Динамо" (U-19) на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против загребского "Динамо".
Киевляне выйдут на матч в таком составе.
"Динамо" К: Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня, В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский, Исаенко
Запасные: Моргун, Окоро, Близниченко, Дьячук, Надольский, Н.Волошин, Ярош
Состав Загреба давать не будем, однако отметим, что два основных игрока хорватов - Марин и Кризманич в матче не сыграют из-за травмы и перебора желтых карточек.
Напомним, что поединок начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.