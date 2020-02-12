Динамо Киев проигрывает Динамо Загреб и вылетает из Юношеской лиги УЕФА

Киевское "Динамо" завершило свои выступление в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Непреодолимым барьером для украинского клуба стали тёзки из Загреба.

За первый тайм обе команды с трудом набрали по одному удару в створ ворот - этот показатель хорошо раскрывает происходившие на поле события. Коллективы неплохо защищались, но с конструктивом дела практически не шли. Оба удара в рамку произошли уже после 37 минуты: сперва Юларджия пробил низом с линии штрафной точно в Нещерета, чуть позже Волошин по правому полуфлангу зарядил в голкипера гостей Йосиповича.

Мало что изменилось после перерыва - оба соперника не хотели рисковать и действовали очень аккуратно, из-за чего страдала динамика. По ходу этих 45 минут форварды с обеих сторон получили по одному серьёзному шансу: сначала Шулянский после разрезного паса выбежал один на один, но забыл пробить; а уже в добавленное время Юларджия вышел на свидание с Нещеретом, однако наш голкипер в дальнем выходе из ворот нейтрализовал угрозу.

После 90 минут регламентом сразу прописана серия пенальти. Там успешнее оказались загребцы, которые забили четыре гола из пяти возможностей, в то время как наши ребята только трижды. 3:4 по пенальти - Киев второй год подряд вылетает из турнира после 11-метровых.

"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб 0:0 / по пенальти 3:4

Киев: Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня (Надольский 57), В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский (Близниченко 74), Исаенко.

Загреб: Йосипович, Хрвой, Юришич, Гвардиол, Шутало, Франьич, Янкович, Коцар, Шипош, Юларджия, Каррица

Предупреждения: Костюк (наставник Киева) 59, Билошевский 75, Цитаишвили 86 - Шипош 16, Франьич 21