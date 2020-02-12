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Динамо Киев проигрывает Динамо Загреб и вылетает из Юношеской лиги УЕФА

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дальше идут подопечные Игоря Йовичевича

Динамо Киев проигрывает Динамо Загреб и вылетает из Юношеской лиги УЕФА
UA-Футбол
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Киевское "Динамо" завершило свои выступление в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Непреодолимым барьером для украинского клуба стали тёзки из Загреба.

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За первый тайм обе команды с трудом набрали по одному удару в створ ворот - этот показатель хорошо раскрывает происходившие на поле события. Коллективы неплохо защищались, но с конструктивом дела практически не шли. Оба удара в рамку произошли уже после 37 минуты: сперва Юларджия пробил низом с линии штрафной точно в Нещерета, чуть позже Волошин по правому полуфлангу зарядил в голкипера гостей Йосиповича.

Мало что изменилось после перерыва - оба соперника не хотели рисковать и действовали очень аккуратно, из-за чего страдала динамика. По ходу этих 45 минут форварды с обеих сторон получили по одному серьёзному шансу: сначала Шулянский после разрезного паса выбежал один на один, но забыл пробить; а уже в добавленное время Юларджия вышел на свидание с Нещеретом, однако наш голкипер в дальнем выходе из ворот нейтрализовал угрозу.

После 90 минут регламентом сразу прописана серия пенальти. Там успешнее оказались загребцы, которые забили четыре гола из пяти возможностей, в то время как наши ребята только трижды. 3:4 по пенальти - Киев второй год подряд вылетает из турнира после 11-метровых.

"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб 0:0 / по пенальти 3:4
Киев: Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня (Надольский 57), В.Волошин, Цитаишвили, Шулянский (Близниченко 74), Исаенко.
Загреб: Йосипович, Хрвой, Юришич, Гвардиол, Шутало, Франьич, Янкович, Коцар, Шипош, Юларджия, Каррица
Предупреждения: Костюк (наставник Киева) 59, Билошевский 75, Цитаишвили 86 - Шипош 16, Франьич 21

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Динамо U-19 (Загреб)
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Комментарии (8)
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Karamba911 (Львів)
12.02.2020 в 19:40
Сьогодні не день Динамо(
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+2
0
Pokeruga (Кропивницкий)
12.02.2020 в 20:48
Як раз таки День Динамо ..... але Загребського !!!
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0
-1
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simargl (Чернигов)
12.02.2020 в 19:30
Переосторожничали. Будущая смена для основы не видна даже под микроскопом ...
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+2
0
v.grischuk (Винница)
12.02.2020 в 19:27
Жаль(
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2020 в 19:22
Сколько смотрю футбольные матчи и, в частности, после матчевые пенальти, уверенно могу говорить, что игроки, бьющие пенальти левой ногой, не забивают очень часто. Перед этой серией пенальти я так и сказал друзьям, если и будут не забиты пенальти, то это будут те пенальти, которые пробивали левой ногой. И оказался прав.
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+1
0
Forsaken (Черкаси)
12.02.2020 в 20:10
Дивно але в мене таке ж враження, може тому що в самого ліва - дубова. Цікаво чи є офіційна статистика з цього приводу?
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2020 в 20:41
Если когда-нибудь я увижу подобную статистику, я обязательно поделюсь ею...
+1
0
alex.belogubko (одесса)
12.02.2020 в 19:21
они берут пример с первой команды ДК --просрали всё что можно ЛЧ-ЛЕ-УПЛ остался КУ а проиграли U19 по заслугам Загреб больше заслужил победу--идите тренеруйтесь позорники дома так играть стыдно
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+3
-3

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