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Нещерет: Играли в свой футбол. Ну а пенальти - это лотерея
Итог матча с загребским Динамо от кипера киевлян
Голкипер "Динамо" U19 Руслан Нещерет прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).
- У тебя были шансы в серии пенальти…
- Это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били.
- Это первый матч в весенней части. Как себя чувствуешь функционально после сборов?
- Отлично! Полностью готов.
- Ты смотрел матч "Шахтера" против "Динамо" (Загреб) в Лиге U19. Чем отличался тот матч хорватов от сегодняшнего?
- Осенью они много били по воротам, и вратарь "Шахтера" творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол.
- Какие цели и задачи в чемпионате U19?
- Задача только одна – выиграть!