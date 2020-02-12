  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нещерет: Играли в свой футбол. Ну а пенальти - это лотерея
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нещерет: Играли в свой футбол. Ну а пенальти - это лотерея

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча с загребским Динамо от кипера киевлян

Нещерет: Играли в свой футбол. Ну а пенальти - это лотерея
Новина українською

Голкипер "Динамо" U19 Руслан Нещерет прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

- У тебя были шансы в серии пенальти…

- Это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били.

- Это первый матч в весенней части. Как себя чувствуешь функционально после сборов?

- Отлично! Полностью готов.

- Ты смотрел матч "Шахтера" против "Динамо" (Загреб) в Лиге U19. Чем отличался тот матч хорватов от сегодняшнего?

- Осенью они много били по воротам, и вратарь "Шахтера" творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол.

- Какие цели и задачи в чемпионате U19?

- Задача только одна – выиграть!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...