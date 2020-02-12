Нещерет: Играли в свой футбол. Ну а пенальти - это лотерея

Голкипер "Динамо" U19 Руслан Нещерет прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

- У тебя были шансы в серии пенальти…

- Это лотерея. Может, шансы отразить удары и были, но игроки тоже хорошо били.

- Это первый матч в весенней части. Как себя чувствуешь функционально после сборов?

- Отлично! Полностью готов.

- Ты смотрел матч "Шахтера" против "Динамо" (Загреб) в Лиге U19. Чем отличался тот матч хорватов от сегодняшнего?

- Осенью они много били по воротам, и вратарь "Шахтера" творил чудеса. А наша оборона сегодня сыграла хорошо, всего один удар по воротам был. Играли в свой футбол.

- Какие цели и задачи в чемпионате U19?

- Задача только одна – выиграть!