Наставник Динамо U-19: Ребят не в чем упрекнуть, бились за результат до последних минут

Главный тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

- Ребят не в чем упрекнуть, вы видели, что до последних минут команда билась за результат, футболисты выполнили план на игру и то, о чем мы их просили. Против нас играла очень хорошая, организованная команда. Мы достойно с ними выглядели, не позволили создать моменты у своих ворот, а свои, к сожалению, не реализовали.

- Прокомментируйте момент с падением Исаенко в штрафной площади соперника на последних минутах матча.

- Я спрашивал об этом у арбитра, он сказал, если бы наш игрок упал сразу, он бы назначил пенальти, а он упал через шаг.

- С чем связано большое количество брака и потерь мяча?

- Это футбол, здесь никто не застрахован от ошибок, главное, чтобы они не приводили к взятию наших ворот.

- Если сравнивать действия команды в первой части сезона, осенью технический уровень игроков был заметно выше…

- Конечно, ведь сейчас чемпионат Украины еще не начался. Считаю, сегодня было достаточно положительных действий, я доволен отношением ребят, они выдержали темп игры и бились до последних минут.

- Принято говорить, что пенальти – это лотерея, могла ли удача повернуться в нашу сторону?

- У нас молодые футболисты, в этом возрасте психология играет огромную роль, не все справились с волнением. То, что мы уже второй год подряд покидаем Юношескую Лигу УЕФА после серии пенальти, связано с эмоциями и психологическим состоянием игроков.

- Вы тренировали пробитие пенальти на сборе в Турции?

- Упражняться в исполнении одиннадцатиметровых ударов на сборе, когда результат не довлеет – это одно, а после 90 минут игры, когда эмоции переполняют, ощущается волнение – совсем другое.

- Чем будет заниматься команда в ближайшие дни?

- Восстановление, выходные, все по плану.