Баллак: Отсутствие опыта у Лэмпарда делает Баварию фаворитом в игре против Челси

Совсем скоро возвращается Лига Чемпионов. Одна из самых интересных пар 1/8 финала - встреча "Челси" и "Баварии". Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак назвал своего фаворита.

"Бавария" - фаворит по очень многим причинам. В первую очередь, из-за опыта. Лэмпард тренер-новичок, что, безусловно, скажется на матчах такого уровня.

К тому же, лондонцы, из-за запрета на трансферы, давно не подписывали нових игроков. "Бавария" сейчас в хорошей форме, они стали стабильнее, чем были осенью", - заявил Баллак.

Напомним, что Михаэль четыре сезона играл за "Баварию", после чего столько же провел в "Челси".