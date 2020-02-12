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Баллак: Отсутствие опыта у Лэмпарда делает Баварию фаворитом в игре против Челси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это будет очень интересный матч

Баллак: Отсутствие опыта у Лэмпарда делает Баварию фаворитом в игре против Челси
UA-Футбол
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Совсем скоро возвращается Лига Чемпионов. Одна из самых интересных пар 1/8 финала - встреча "Челси" и "Баварии". Экс-игрок сборной Германии Михаэль Баллак назвал своего фаворита.

"Бавария" - фаворит по очень многим причинам. В первую очередь, из-за опыта. Лэмпард тренер-новичок, что, безусловно, скажется на матчах такого уровня.

К тому же, лондонцы, из-за запрета на трансферы, давно не подписывали нових игроков. "Бавария" сейчас в хорошей форме, они стали стабильнее, чем были осенью", - заявил Баллак.

Напомним, что Михаэль четыре сезона играл за "Баварию", после чего столько же провел в "Челси".

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В статье: Михаэль Баллак Бавария (Мюнхен) Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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