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Гвардиола: Если Манчестер Сити не обыграет Реал в ЛЧ, то меня могут уволить

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Встречаются как-то в 1/8 финала Лиги чемпионов два лысых топ-тренера…

Гвардиола: Если Манчестер Сити не обыграет Реал в ЛЧ, то меня могут уволить
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от встречи с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует Пепа издание Marca.

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с "Реалом" в течение следующих 2 недель. Этот процесс ознаменует счастье в моей работе. Если мы не победим, то спортивный директор сможет сказать: "Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю".

Первый матч между "сливочными" и "горожанами" в 1/8 финала ЛЧ состоится 26 февраля. Ответная встреча пройдет 17 марта. Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года.

Читайте также"Дайте мне команду хуже, чем Сити – и я не буду побеждать". Пеп – о понятии лучшего тренера
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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
13.02.2020 в 09:01
По ходу можно смело ставить на "Сити". У "Реала" в этом сезоне в приоритете Примера
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