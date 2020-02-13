Гвардиола: Если Манчестер Сити не обыграет Реал в ЛЧ, то меня могут уволить

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от встречи с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует Пепа издание Marca.

"Я хочу выиграть Лигу чемпионов. Я мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к игре с "Реалом" в течение следующих 2 недель. Этот процесс ознаменует счастье в моей работе. Если мы не победим, то спортивный директор сможет сказать: "Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю".