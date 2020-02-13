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Тренер Загреба отметил тактический элемент преимущества в матче с киевским Динамо U-19

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Высокий прессинг в таком матче считает самоубийством

Тренер Загреба отметил тактический элемент преимущества в матче с киевским Динамо U-19
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Коуч загребского "Динамо" U-19 Игорь Йовичевич прокомментировал матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против киевского "Динамо" U-19, в котором его команда одержала победу по пенальти.

Загреб, по мнению Йовичевич, победил заслуженно.

Была тактическая игра. И с того момента, когда мы начали разыгрывать мяч при помощи 3 игроков, киевляне не сумели найти свой баланс, им не хватало футболиста в центре поля.

До этого у нас были проблемы в атаке, не хватало креативности.

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Во втором тайме у нас был полный контроль. Конечно, пенальти - это лотерея, но мы победили заслуженно.

Киевское "Динамо" - очень опасная команда, а рисунок игры был достойным. Костюк проделал отличную работу. С тактической точки зрения было трудно, даже сложнее, чем в матче против "Шахтера" осенью.

Специалист признал, что хорваты были вынуждены играть в матче против киевлян вторым номером.

"Тренер должен понимать, какие у него есть ресурсы. У меня много травмированных. Было бы самоубийством требовать от игроков высокого прессинга. Играть вторым номером - это был наш план на игру. Можно контролировать ход матча и без мяча", - сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич Динамо U-19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА Динамо U-19 (Загреб)
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Источник:
football.ua

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