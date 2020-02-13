Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4). Обзор матча и серии пенальти

Ясно, что в нашей стране 40 млн. футбольных экспертов ... но всё же скажу свое мнение по поводу серии пенальти. Нашему вратарю надо однозначно подтягивать этот элемент игры ... так как отстоял серию он ужасно !!! практически на каждом ударе он заваливался в угол за пол секунды до самого удара, таким образом бьющий уже видел в какой угол прыгает воротник.