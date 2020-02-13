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Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4). Обзор матча и серии пенальти
Киевляне уступили хорватскому клубу
Команда 19-летних киевского "Динамо" покидает Юношескую лигу УЕФА. В 1/16 финала, которая состоит из одного матча, украинский коллектив уступил "Динамо" Загреб, возглавляемый экс-наставником "Карпат" Игорем Йовичевичем.
Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти успешней оказались хорваты, забив четыре гола из пяти попыток. На счету киевлян только три гола с 11-метровой.
Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб 0:0 / по пен. 3:4
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2020 в 13:18
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Pokeruga (Кропивницкий)
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