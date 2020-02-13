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Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4). Обзор матча и серии пенальти

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Киевляне уступили хорватскому клубу

Динамо Киев - Динамо Загреб 0:0 (3:4). Обзор матча и серии пенальти
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Команда 19-летних киевского "Динамо" покидает Юношескую лигу УЕФА. В 1/16 финала, которая состоит из одного матча, украинский коллектив уступил "Динамо" Загреб, возглавляемый экс-наставником "Карпат" Игорем Йовичевичем.

Основное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти успешней оказались хорваты, забив четыре гола из пяти попыток. На счету киевлян только три гола с 11-метровой.

Юношеская лига УЕФА. 1/16 финала
"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб 0:0 / по пен. 3:4

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В статье: Динамо U-19 (Киев) Динамо U-19 (Загреб)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
13.02.2020 в 13:18
дома надо выигравать --иди тренеруйтесь на кошках
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Pokeruga (Кропивницкий)
13.02.2020 в 12:57
Ясно, что в нашей стране 40 млн. футбольных экспертов ... но всё же скажу свое мнение по поводу серии пенальти. Нашему вратарю надо однозначно подтягивать этот элемент игры ... так как отстоял серию он ужасно !!! практически на каждом ударе он заваливался в угол за пол секунды до самого удара, таким образом бьющий уже видел в какой угол прыгает воротник.
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