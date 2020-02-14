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Динамовское дерби Киева и Загреба посетили 6000 зрителей. Суркис не ожидал
Неплохая посещаемость для молодежных команд
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).
Как сообщил "Футбольный формат", данный матч посетили 6000 зрителей.
"Не ожидал, что придет такое количество на молодежку в такую погоду. Все соскучились. Истинные любители футбола, несмотря на то, что мы не прошли дальше, получили от матча истинное удовольствие", — сказал Суркис.
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Источник:Espreso.TV
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Инспектор ( )
14.02.2020 в 21:18
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