Динамовское дерби Киева и Загреба посетили 6000 зрителей. Суркис не ожидал

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

Как сообщил "Футбольный формат", данный матч посетили 6000 зрителей.

"Не ожидал, что придет такое количество на молодежку в такую погоду. Все соскучились. Истинные любители футбола, несмотря на то, что мы не прошли дальше, получили от матча истинное удовольствие", — сказал Суркис.