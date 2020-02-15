Клопп: Считал Юве фаворитом на победу в ЛЧ до старта сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает свою команду фаворитом этого розыгрыша Лиги Чемпионов.

"До старта сезона моим фаворитом был "Ювентус", но, конечно, я недостаточно смотрю итальянский футбол, потому что я не могу понять, почему они не лидируют в Серии А с 10 очкам отрыва. У них самый большой состав, что я когда-либо видел в своей жизни, у них классные игроки. Это безумие.

У "Баварии" тоже очень большой состав. ПСЖ невероятен, когда все их игроки в форме. Никогда нельзя списывать со счетов "Барселону", и не забывайте про "Манчестер Сити", потому что Лига Чемпионов будет одной из их главных целей. Я не имею понятия, как далеко мы сможем зайти, но пока не время думать об этом, потому что сейчас все мы должны сосредоточиться на матче против "Атлетико" во вторник.

Не знаю, сможем ли мы снова выиграть Лигу Чемпионов, но мы должны быть готовы к этому. Я лишь знаю — и мы показали это в прошлом году, — что мы можем обыгрывать лучших. Это не означает, что мы возьмем трофей, это лишь означает, что мы можем. Это единственное, что я знаю наверняка", — цитирует Клоппа The Guardian.