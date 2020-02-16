Зидан: У Ман Сити будет дополнительная мотивация из-за исключения из ЛЧ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящей дуэли с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Француз уверен, что исключение "горожан" из Лиги Чемпионов на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей лишь усложнит задачу для его подопечных, ведь английский клуб таким образом обрёл дополнительную мотивацию.

"Ман Сити — это отличная команда, с которой будет очень сложно. Из-за событий, которые произошли, они обрели дополнительную мотивацию. Однак сейчас я сосредоточен на предстоящей игре против Сельты, но повторюсь, что у Сити будет сильно мотивирован", — приводит слова Зидана L’Equipe.

Первый матч между соперниками пройдет на Сантьяго Бернабеу 26 февраля.