Антонио Матеу Лаос обслужит матч Боруссия – ПСЖ

УЕФА назначил судей на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 18 февраля.

На игру между "Боруссией" и "ПСЖ" назначена испанская бригада судей во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.

Матч "Атлетико" – "Ливерпуль" на "Ванда Метрополитано" обслужат арбитры из Польши во главе с Шимоном Марчиняком.