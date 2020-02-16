Лига Чемпионов
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Антонио Матеу Лаос обслужит матч Боруссия – ПСЖ
Стали известны судейские назначения на первые матчи плей-офф ЛЧ
УЕФА назначил судей на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник, 18 февраля.
На игру между "Боруссией" и "ПСЖ" назначена испанская бригада судей во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом.
Матч "Атлетико" – "Ливерпуль" на "Ванда Метрополитано" обслужат арбитры из Польши во главе с Шимоном Марчиняком.
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