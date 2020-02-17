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Стало известно, попал ли Неймар в заявку ПСЖ на поединок ЛЧ с Боруссией

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А Мбаппе? Тоже здесь

Стало известно, попал ли Неймар в заявку ПСЖ на поединок ЛЧ с Боруссией
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Вчера, 16 февраля, "ПСЖ" провел тренировку перед матчем с дортмундской "Боруссией" в рамках главного клубного европейского турнира. В общей группе занимался бразилец Неймар, также закончил восстановление защитник команды Преснель Кимпембе. Форвард коллектива Килиан Мбаппе, который не играл с "Амьеном" (4:4), также тренировался вместе с партнерами.

Пресс-служба "ПСЖ" объявила список футболистов, которые включены в заявку на поединок со "шмелями": Неймар и Мбаппе попали в шорт-лист Тухеля.

Матч "Боруссия" – "ПСЖ" состоится в Дортмунде во вторник, 18 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Лига чемпионов Томас Тухель Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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