Стало известно, попал ли Неймар в заявку ПСЖ на поединок ЛЧ с Боруссией

Вчера, 16 февраля, "ПСЖ" провел тренировку перед матчем с дортмундской "Боруссией" в рамках главного клубного европейского турнира. В общей группе занимался бразилец Неймар, также закончил восстановление защитник команды Преснель Кимпембе. Форвард коллектива Килиан Мбаппе, который не играл с "Амьеном" (4:4), также тренировался вместе с партнерами.

Пресс-служба "ПСЖ" объявила список футболистов, которые включены в заявку на поединок со "шмелями": Неймар и Мбаппе попали в шорт-лист Тухеля.

OFFICIAL: Neymar and Kylian Mbappe are included in PSG's squad for their Champions League first leg against Borussia Dortmund ???? pic.twitter.com/JV1g0D6ome