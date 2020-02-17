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Главный тренер Боруссии уверен, что его команда готова к мату против ПСЖ

Лига Чемпионов
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Осталось доказать это на поле

Главный тренер Боруссии уверен, что его команда готова к мату против ПСЖ
UA-Футбол
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Завтра стартуют матчи плей-офф Лиги Чемпионов. Немецкая "Боруссия" на своем поле примет "ПСЖ". Главный тренер "шмелей" Люсьен Фавр дал свой комментарий перед матчем.

"При подготовке к этому поединку мы посмотрели ряд матчей "ПСЖ". Проанализировали игру его футболистов, и мы готовы к встрече с ними. Это очень опасная команда, которая показала в своей группе результат сильно лучше "Реала". Этим все сказано. В конечном итоге, все зависит от нашей игры.

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Конечно, выступлания за "Боруссию" будут чем-то новым для Эрлинга Холанда, но в этом сезоне он уже играл в Лиге чемпионов с "Зальцбургом", так что, думаю, у него не уйдет много времени, чтобы полностью здесь освоиться", - цитирует слова француза сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Люсьен Фавр под угрозой увольнения.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр ПСЖ Эрлинг Холанд
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