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Боруссия Д - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Боруссия Д – ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 февраля ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Д - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” Дортмунд и “Пари Сен-Жермен” – одни из самых результативных команд в Европе. За чемпионов Франции играют такие звезды футбола как Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, но и Дортмунду тоже есть кем похвастаться. За Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом будущее футбола, но и сейчас они показывают фантастический уровень игры. Добавляет изюминку противостоянию и то, что нынешний тренер ПСЖ Томас Тухель ранее тренировал именно “Боруссию” Дортмунд. Встреча команд в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов должна быть очень интересной.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" состоится во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности смотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" также будет доступен на следующих телеканалах:

  • Австрия – DAZN
  • Бельгия – Vier, Proximus Sports
  • Великобритания – BT Sport 3, BT Sport Live
  • Венгрия – Spíler1
  • Германия – DAZN, TeleClub Sport Live
  • Испания – Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1
  • Италия – Sky Calcio 3, NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14
  • Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
  • Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
  • США – Univision NOW, UniMás, Galavision, B/R Live
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Чехия – O2 TV

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Лига чемпионов Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ Килиан Мбаппе Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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