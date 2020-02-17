Боруссия Д - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

“Боруссия” Дортмунд и “Пари Сен-Жермен” – одни из самых результативных команд в Европе. За чемпионов Франции играют такие звезды футбола как Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, но и Дортмунду тоже есть кем похвастаться. За Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом будущее футбола, но и сейчас они показывают фантастический уровень игры. Добавляет изюминку противостоянию и то, что нынешний тренер ПСЖ Томас Тухель ранее тренировал именно “Боруссию” Дортмунд. Встреча команд в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов должна быть очень интересной.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" состоится во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

Если у вас не будет возможности смотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" также будет доступен на следующих телеканалах: