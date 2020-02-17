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Боруссия Д - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Д – ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18 февраля ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
“Боруссия” Дортмунд и “Пари Сен-Жермен” – одни из самых результативных команд в Европе. За чемпионов Франции играют такие звезды футбола как Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, но и Дортмунду тоже есть кем похвастаться. За Джейдоном Санчо и Эрлингом Холандом будущее футбола, но и сейчас они показывают фантастический уровень игры. Добавляет изюминку противостоянию и то, что нынешний тренер ПСЖ Томас Тухель ранее тренировал именно “Боруссию” Дортмунд. Встреча команд в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов должна быть очень интересной.
Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ" состоится во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.
Если у вас не будет возможности смотреть игру, вы можете следить за ходом событий в нашей текстовой трансляции>>>.
Матч плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд – "Пари Сен-Жермен" также будет доступен на следующих телеканалах:
- Австрия – DAZN
- Бельгия – Vier, Proximus Sports
- Великобритания – BT Sport 3, BT Sport Live
- Венгрия – Spíler1
- Германия – DAZN, TeleClub Sport Live
- Испания – Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1
- Италия – Sky Calcio 3, NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia
- Канада – DAZN
- Нидерланды – Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14
- Польша – Polsat Sport Premium 2, IPLA
- Португалия – Eleven Sports 2 Portugal
- США – Univision NOW, UniMás, Galavision, B/R Live
- Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
- Чехия – O2 TV
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.