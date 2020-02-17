Боруссия Д - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

1/8 Лиги чемпионов, первый матч.

18 февраля. Дортмунд, "Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “Пари Сен-Жермен”

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

От Томаса Тухеля ждут результатов. Чемпионат Франции – турнир, который ПСЖ должен выигрывать по умолчанию, учитывая силу и глубину своего состава. Победа в Лиге чемпионов, или, как минимум, участие в полуфинале – только этот результат сопоставим амбициям и финансовым вложениям владельцев ПСЖ. В прошлом году Париж проиграл в домашнем матче “Манчестер Юнайтед” на стадии 1/8 и умудрился вылететь от команды Сульшера, хотя никто не мог этого предположить после победы 2:0 на “Олд Траффорд”. Однако Тухель получил еще один шанс. В сезоне 19/20 ПСЖ уверенно выиграл группу, в которой был “Реал” Мадрид и в стадии 1/8 Лиги чемпионов чемпиону Франции попалась “Боруссия” Дортмунд, бывшая команда Тухеля. “Я очень смеялся, когда узнал результат жеребьевки”, – признался немецкий тренер.

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Тухель проработал в Дортмунде два года и покинул клуб спустя несколько дней после победы в Кубке Германии. Причиной его отставки стала ссора с гендиректором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке. С тех пор прошло три года и обе стороны говорят о конфликте, как о событии далекого прошлого. “Наш оппонент – это Париж, а не Тухель”, – сказал Люсьен Фавр. В составе Дортмунда осталось шесть футболистов, которые работали с Тухелем в последний его сезон в BVB. Это Бюрки, Пищек, Шмельцер, Геррейру, Гетце и Ройс. Трое из них точно сыграют против Парижа во вторник.

Цифры и факты

В Лиге чемпионов 19/20 ПСЖ пропустил всего два гола, в последнем матче группы против “Реала”. Это лучший показатель среди всех оставшихся команд в турнире.

“Боруссия” выиграла только четыре из последних 11 своих матчей в Лиге чемпионов, три их них – в нынешнем сезоне. В плей-офф еврокубков результаты еще хуже – всего одна победа в последних восьми матчах (две ничьи, пять поражений).

В трех последних сезонах Лиги чемпионов Париж вылетал на стадии 1/8, а до этого четырежды останавливался в четвертьфинале.

ПСЖ проиграл всего лишь трижды в нынешнем сезоне, в последний раз первого ноября, в матче с “Дижоном”. Беспроигрышная серия ПСЖ длится 23 матча.

“Боруссия” Дортмунд и “Пари Сен-Жермен” – самые результативные команды своих национальных первенств. ПСЖ забил 67 голов, Дортмунд – 63.

Ориентировочные составы

Состав “Боруссии” максимально предсказуемый, чего не скажешь про Париж. Люсьен Фавр не может рассчитывать на травмированных Ройса, Брандта и Дилэйни. Датский опорник вряд ли получил место в основе, если бы был здоров, а вот Брандт составил бы конкуренцию новичку BVB Джану. Хотя в матче против Парижа, Джан, вероятнее, будет более полезен, так как создает баланс между атакой и защитой. Вероятно, Фавр не сделает изменений в составе команды после матча с “Айнтрахтом”, в котором Дортмунд добился уверенной победы со счетом 4:0.

Известно, что против Дортмунда не сыграют Диалло, Дагба и Паредес. Тухель обладает хорошим выбором на нескольких позициях, но проблема в том, что все не игроки основного состава находятся в хорошем игровом тонусе. Помимо Неймара, который не играл с первого февраля, не в оптимальной форме находятся Кимпембе, Бернат, Тиаго Силва и Маркиньос. Все – игроки защиты. Неймар, Ди Мария и Мбаппе точно сыграют против “Боруссии”, сложнее угадать с четвертым футболистом в атаке. Это будет либо Сарабия, либо Икарди. “Все возможно в моей голове”, – говорит Тухель.

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Азар, Холанд, Санчо

“ПСЖ”: Навас – Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат (Курзава) – Маркиньос, Верратти – Ди Мария, Икарди (Сарабия) – Мбаппе, Неймар

Прогноз на матч Боруссия Дортунд – ПСЖ

Обе команды славятся своей великолепной атакой. Неймар, Мбаппе и Ди Мария с одной стороны, Санчо, Холанд и фулбеки BVB (Хакими и Геррейру) с другой – это очень интересно. Тем не менее, и Париж, и Дортмунд страдают от отсутствия баланса. Во французской Лиге 1 это не так заметно, но в Бундеслиге соперники из раз в раз наказывают “Боруссию” за ошибки в обороне. Говорить о том, что в матче нужно ожидать Тотал 3.5 Б – это мейнстрим. Интереснее прислушаться к словам тренеров. Тухель: “Возможно, матч закончится со счетом 0:0”. Фавр: “Хорошая игра в защите – это тоже хорошо. Конечно, будут играть две атакующие команды, но я не против победы 1:0”.

Ставка: Победа “Пари Сен-Жермен” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.