  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тухель: Неймар сыграет против Боруссии, он добавляет команде уверенности
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Неймар сыграет против Боруссии, он добавляет команде уверенности

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Готов ли бразилец на все 100 процентов?

Тухель: Неймар сыграет против Боруссии, он добавляет команде уверенности
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию накануне игры против "Боруссии". Он успокоил своих болельщиков, заявив, что Неймар готов к матчу.

Читайте такжеСтало известно, попал ли Неймар в заявку ПСЖ на поединок ЛЧ с Боруссией

"Неймар? Он сыграет в матче. Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно.

Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир", - цитирует немецкого наставника сайт УЕФА.

Тухель ранее тренировал "Боруссию", проведя в немецкой команде два сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Томас Тухель ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...