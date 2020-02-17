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Тухель: Неймар сыграет против Боруссии, он добавляет команде уверенности
Готов ли бразилец на все 100 процентов?
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель посетил пресс-конференцию накануне игры против "Боруссии". Он успокоил своих болельщиков, заявив, что Неймар готов к матчу.
"Неймар? Он сыграет в матче. Неймар способен в одиночку решать исход матчей. Он добавляет уверенности товарищам по команде и помогает им действовать еще более изобретательно.
Возвращение в Дортмунд меня радует, и я буду испытывать особые чувства от матча на некогда родном стадионе. Но мы должны быть готовы ко всему с психологической точки зрения. У нас есть отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, показать себя на весь мир", - цитирует немецкого наставника сайт УЕФА.
Тухель ранее тренировал "Боруссию", проведя в немецкой команде два сезона.