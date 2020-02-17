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Сауль: Атлетико может доставить проблем Ливерпулю. Мы всегда хорошо играем против сильных команд

Лига Чемпионов
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Шансы у испанцев не очень большие

Сауль: Атлетико может доставить проблем Ливерпулю. Мы всегда хорошо играем против сильных команд
UA-Футбол
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Один из лидеров "Атлетико" Сауль Ньигес, в интервью британскому изданию The Guardian, поделился своими ожиданиями перед игрой против "Ливерпуля".

"Мы неплохо играли перед Рождеством, но после пошел спад. Болельщики очень недовольны, я не считаю это правильным. Но нам продолжать двигаться вперед. Думаю, что если мы выиграем два-три матча - все опять изменится.

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Уверен, что у нас получиться доставить проблем "Ливерпулю". Мы хорошо играем против сильных команд. Первая игра будет дома и нам нужно выжать максимум. Нас будет ждать прекрасная атмосфера", - заявил испанский полузащитник.

"Атлетико" и "Ливерпуль" сыграют завтра. Начало встречи в 22:00.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Сауль Ньигес
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