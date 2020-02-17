Клопп: Матч против Атлетико - один из самых сложных для любого футболиста

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается очень непростого матча против "Атлетико". Поединок состоится уже завтра.

"Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах". Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов", - цитирует немецкого наставник пресс-служба УЕФА.

Интересный факт - в последнем своем матче на "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико") англичане выиграли Лигу Чемпионов.