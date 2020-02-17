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Клопп: Матч против Атлетико - один из самых сложных для любого футболиста

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Клопп: Матч против Атлетико - один из самых сложных для любого футболиста
UA-Футбол
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опасается очень непростого матча против "Атлетико". Поединок состоится уже завтра.

"Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах". Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов", - цитирует немецкого наставник пресс-служба УЕФА.

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Интересный факт - в последнем своем матче на "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико") англичане выиграли Лигу Чемпионов.

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Ливерпуль
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