Симеоне: Этот Ливерпуль войдет в историю

Мадридский "Атлетико" завтра ожидает домашний матч против "Ливерпуля". Диего Симеоне посетил пресс-конференцию и ответил на все вопросы журналистов.

"Как вы знаете, мы идем от игры к игре. Решаем проблемы по мере их возникновения. Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе.

Критика необходима, она всегда помогает нам прогрессировать. Сейчас нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и "Ливерпулю" в ответном поединке на "Энфилде". Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя.

Не сомневаюсь, что этот "Ливерпуль" войдет в историю как великая команда. "Ливерпуль" не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда", - цитирует аргентинца сайт УЕФА.

Начало завтрашнего матча в 22:00. За текстовой трансляцией вы можете следить на нашем сайте.