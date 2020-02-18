  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Противостояния английских и испанских команд это всегда непредсказуемо и увлекательно

Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча
UA-Футбол
Новина українською

Возобновляется Лига Чемпионов и сразу топ-матчем прошлогоднего победителя турнира с постоянным претендентом на титул. На своем поле "Атлетико" постарается сделать все возможное для победы, скорее всего, "матрасники" будут больше атаковать и владеть инициативой. Интересно посмотреть на "Ливерпуль", который вынужден будет больше времени уделять обороне. Впрочем, спрогнозировать ход такого противостояния очень непросто, это надо видеть.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Атлетико 22:00 Ливерпуль

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию матчa>>

Телетрансляция на канале Футбол 1

***

Если не брать во внимание два кубковых матча, в которых мерсисайдцы играли резервным составом, то "Ливерпуль" подходит к матчу в Мадриде с серией из 18 побед. Именно в Лиге Чемпионов последний раз не смогла выиграть команда Клоппа – ничья с "Наполи" (1:1). Было это еще в ноябре прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал UA-Футбол и узнавайте обо всем первыми!

С первого места в группе вышли в плей-офф "красные", всего одно поражение у них в пассиве (от "Наполи" в Италии 0:2). При четырех победах и одной ничьей. "Атлетико", соответственно, завершил групповой раунд на втором месте. Два поражения у команды Симеоне (от "Ювентуса" 0:2 и "Байера" 1:2), при трех победах и одной ничьей.

"Матрасникам" непросто будет настроиться на матч Лиги Чемпионов с учетом ситуации в чемпионате Испании. На минувших выходных "Атлетико" не смог обыграть "Валенсию" (2:2). На неустойчивом четвертом месте находиться команда из Мадрида и вынуждена сражаться на несколько фронтов.

Последний раз команда Симеоне проиграла первого февраля в дерби с "Реалом" (0:1). Однако на "Ванда Метрополитано" мадридцы выступают более уверенно, в родных стенах последний раз "Барселона" справилась с "Атлетико" (0:1) – в декабре 2019-го.

Отметим, что на день больше отдыхали "матрасники", хотя и матч в пятницу у них был сложнее. "Ливерпуль" в субботу в чемпионате Англии справился с "Норвичем". Во втором тайме ближе к концовке удалось дожать новичка АПЛ.

Ранее "Атлетико" и "Ливерпуль" встречались не часто – четыре официальных встречи и одна в товарищеском турнире. Относительно недавно в финале "Ауди Кап" 2017 соперники расписали ничью 1:1, а в серии пенальти больше повезло испанскому клубу.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
1000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно пять матчей;

Две победы Атлетико, две ничьи и одна победа Ливерпуля

Общий счет – 4:4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев точно не сыграют Триппьер, Поведа и Жоау Фелиш, который неожиданно заболел накануне встречи. Под вопросом участие Косты и Эрреры. Есть травмированные и у "Ливерпуля" - Клайн и Шакири все еще восстанавливаются. Впрочем, это не должно помешать тренерам выставить оптимальные, боевые составы. Цена матча очень высока.

Атлетико: Облак, Льоренте, Арьяс, Парти, Корреа, Лоди, Савич, Ньигес, Фелипе, Коке, Витоло.

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Фирмино, Салах, Мане.

ПРОГНОЗ

Любимый счет во встречах "Ливерпуля" и "Атлетико" 1:1. В сезоне 2008/09 они обменялись такими ничьими, затем в сезоне 2009/10 победа "матрасников" в Мадриде 1:0, и победа "Ливерпуля" на своем поле 2:1 (в дополнительное время). Именно в сезоне 2009/10 в полуфинале Лиги Европы встретились соперники и "Атлетико" выбил мерсисайдцев из турнира, а в финале встретился с другой английской командой – "Фулхэмом", обыграв и его - 2:1. Сейчас у "красных" есть возможность взять реванш, но в Мадриде наиболее вероятно победитель не будет выявлен. Прогноз: ничья 1:1.

1xbet
3.66
3.26
2.26
Сделать ставку
melbet
3.65
3.00
2.20
Сделать ставку
Parimatch
3.45
3.10
2.25
Сделать ставку

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gafan777 (Каменка)
18.02.2020 в 12:48
автор не прав. Атлеты будут играть 100% на контратаках 2-м номером и самое удивительное друзья, что мы можем стать свидетелями проигрыша Ливерпуля, который очень давно в таковых не был. Думаю АМ победит со своим любимым счёте. кто знает, тот понял. приятного просмотра))
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
18.02.2020 в 12:10
Интересно, когда это Ливерпуль проводил больше времени в обороне? С трудом верится, хотя счёт 1-1, вполне вероятен.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...