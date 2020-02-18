Атлетико - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча

Возобновляется Лига Чемпионов и сразу топ-матчем прошлогоднего победителя турнира с постоянным претендентом на титул. На своем поле "Атлетико" постарается сделать все возможное для победы, скорее всего, "матрасники" будут больше атаковать и владеть инициативой. Интересно посмотреть на "Ливерпуль", который вынужден будет больше времени уделять обороне. Впрочем, спрогнозировать ход такого противостояния очень непросто, это надо видеть.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Атлетико 22:00 Ливерпуль

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Если не брать во внимание два кубковых матча, в которых мерсисайдцы играли резервным составом, то "Ливерпуль" подходит к матчу в Мадриде с серией из 18 побед. Именно в Лиге Чемпионов последний раз не смогла выиграть команда Клоппа – ничья с "Наполи" (1:1). Было это еще в ноябре прошлого года.

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С первого места в группе вышли в плей-офф "красные", всего одно поражение у них в пассиве (от "Наполи" в Италии 0:2). При четырех победах и одной ничьей. "Атлетико", соответственно, завершил групповой раунд на втором месте. Два поражения у команды Симеоне (от "Ювентуса" 0:2 и "Байера" 1:2), при трех победах и одной ничьей.

"Матрасникам" непросто будет настроиться на матч Лиги Чемпионов с учетом ситуации в чемпионате Испании. На минувших выходных "Атлетико" не смог обыграть "Валенсию" (2:2). На неустойчивом четвертом месте находиться команда из Мадрида и вынуждена сражаться на несколько фронтов.

Последний раз команда Симеоне проиграла первого февраля в дерби с "Реалом" (0:1). Однако на "Ванда Метрополитано" мадридцы выступают более уверенно, в родных стенах последний раз "Барселона" справилась с "Атлетико" (0:1) – в декабре 2019-го.

Отметим, что на день больше отдыхали "матрасники", хотя и матч в пятницу у них был сложнее. "Ливерпуль" в субботу в чемпионате Англии справился с "Норвичем". Во втором тайме ближе к концовке удалось дожать новичка АПЛ.

Ранее "Атлетико" и "Ливерпуль" встречались не часто – четыре официальных встречи и одна в товарищеском турнире. Относительно недавно в финале "Ауди Кап" 2017 соперники расписали ничью 1:1, а в серии пенальти больше повезло испанскому клубу.

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СТАТИСТИКА

Всего сыгранно пять матчей;

Две победы Атлетико, две ничьи и одна победа Ливерпуля

Общий счет – 4:4

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев точно не сыграют Триппьер, Поведа и Жоау Фелиш, который неожиданно заболел накануне встречи. Под вопросом участие Косты и Эрреры. Есть травмированные и у "Ливерпуля" - Клайн и Шакири все еще восстанавливаются. Впрочем, это не должно помешать тренерам выставить оптимальные, боевые составы. Цена матча очень высока.

Атлетико: Облак, Льоренте, Арьяс, Парти, Корреа, Лоди, Савич, Ньигес, Фелипе, Коке, Витоло.

Ливерпуль: Алисон, ван Дейк, Гомез, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Хендерсон, Милнер, Фирмино, Салах, Мане.

ПРОГНОЗ

Любимый счет во встречах "Ливерпуля" и "Атлетико" 1:1. В сезоне 2008/09 они обменялись такими ничьими, затем в сезоне 2009/10 победа "матрасников" в Мадриде 1:0, и победа "Ливерпуля" на своем поле 2:1 (в дополнительное время). Именно в сезоне 2009/10 в полуфинале Лиги Европы встретились соперники и "Атлетико" выбил мерсисайдцев из турнира, а в финале встретился с другой английской командой – "Фулхэмом", обыграв и его - 2:1. Сейчас у "красных" есть возможность взять реванш, но в Мадриде наиболее вероятно победитель не будет выявлен. Прогноз: ничья 1:1.