Тоттенхэм - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча плей-офф ЛЧ

Противостояние действующего финалиста Лиги чемпионов и дебютанта плей-офф. "Тоттенхэм" сыграет без главного бомбардира Харри Кейна, но Моуриньо уже придумал как заменить его, чередуя на острие своих "глубинных" форвардов. Кстати, не обошелся без потерь и "РБ Лейпциг", у которого не сыграет столб обороны Упамекано. Также соперничество "шпор" и "быков" интересно с точки зрения тренерской дуэли антиподов - любящего встречать соперников очень высоко при обороне Нагельсмана и приверженца "нижайшего блока" Жозе Моуриньо.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

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Во всем мире будут смотреть матч "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг", в следующих странах его покажут такие телевизионные каналы: