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Тоттенхэм - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Тоттенхэм - РБ Лейпциг, 19 февраля 2020-го года

Тоттенхэм - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча плей-офф ЛЧ
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Противостояние действующего финалиста Лиги чемпионов и дебютанта плей-офф. "Тоттенхэм" сыграет без главного бомбардира Харри Кейна, но Моуриньо уже придумал как заменить его, чередуя на острие своих "глубинных" форвардов. Кстати, не обошелся без потерь и "РБ Лейпциг", у которого не сыграет столб обороны Упамекано. Также соперничество "шпор" и "быков" интересно с точки зрения тренерской дуэли антиподов - любящего встречать соперников очень высоко при обороне Нагельсмана и приверженца "нижайшего блока" Жозе Моуриньо.

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" состоится во вторник, 18 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Прямая онлайн видеотрансляция матча "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг" в Украине состоится на телеканале "Футбол 1". Также прямой эфир игры будет доступен на онлайн-платформе OLL.TV.

В случае отсутствия доступа к устройствам просмотра видео онлайн, вы всегда можете воспользоваться нашей текстовой трансляцией>>

Во всем мире будут смотреть матч "Тоттенхэм" – "РБ Лейпциг", в следующих странах его покажут такие телевизионные каналы:

  • Австрия – SRF zwei, DAZN
  • Бельгия – Proximus Sports, Q2 Belgium
  • Великобритания – BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport 2, BT Sport Live
  • Венгрия – M4 Sports
  • Германия – DAZN, TeleClub Sport Live, SRF zwei
  • Испания – Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones 1
  • Италия – RSI La 2, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, NOW TV
  • Канада – DAZN
  • Нидерланды – Ziggo Sport Voetbal
  • Польша – IPLA, TVP Sport Live Streaming, TVP1, Polsat Sport Premium 1, TVP Sport
  • Португалия – Eleven Sports 1 Portugal
  • США – B/R Live, TNT USA, TUDN USA, TUDN en Vivo, Univision NOW, Watch TNT, UniMas
  • Франция – RMC Sport en direct, RMC Sport 1
  • Чехия – O2 TV
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В статье: Лига чемпионов Тоттенхэм (Лондон) РБ Лейпциг
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