Тоттенхэм - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Первый поединок между "Тоттенхэмом" и "РБ Лейпциг" обязан подарить зрелище. "Шпоры" все еще не превратились в типичную команду Моуриньо, хоть португалец и не перестает сетовать на регулярные ошибки в обороне в своих интервью. "Быки" же традиционно много забивают, причем в Лиге чемпионов в том числе. Перед возобновлением сезона в главном турнире Старого света оба коллектива выиграли матчи в родных чемпионатах, забив по три мяча. Так что есть все предпосылки для "продолжения банкета".

Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч)

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон)

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Тоттенхэм 22:00 РБ Лейпциг

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"Тоттенхэм" выиграл пять матчей из последних семи, а еще два свел к ничьей. Собственно, ничейные и были "низовыми", среди победных же встреч лишь игра с "Манчестер Сити" (2:0) не пробила планку результативности в ТБ2,5. Без Кейна в составе на острие атаки чаще всего выходят Лукас Моура, исполняющий роль "ложной девятки". Также среди потерь лондонцев стоит отметить Сон Хын мина и Мусса Сиссоко. Участие в матче Бена Дэвиса и Эрика Ламелы под вопросом.

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Учитывая домашний храктер поединка, Моуриньо не станет перенасыщать центр поля, жертвуя при этом балансом игры в атаке. Так что Танги Ндомбеле снова останется на скамейке. Дэвинсон Санчес же много ошибался в поединке с "Астон Виллой", поэтому вместо него ждем появления в основе опытного и отдохнувшего в воскресенье Яна Вертонгена.

Ориентировочный состав Тоттенхэма (4-2-3-1): Льорис - Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис - Уинкс, Дайер - Ло Чельсо, Алли, Бергвейн - Лукас Моура.

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"Быки" не совсем удачно начали год и потеряли первое место в Бундеслиге. Победа над "Вердером" (3:0) стала всего лишь второй в пяти последних турах национального чемпионата. В двух из пяти последних матчей "РБ Лейпциг" не смог забить. Показательно, что обе эти встречи состоялись на выезде и принесли ничью против "Баварии" (0:0) и поражение от "Айнтрахта" (0:2).

Дайо Упамекано дисквалифицирован и это главная потеря Юлиана Нагельсмана накануне визита в Лондон. Также в лазарете пребывают еще один центральный защитник Вилли Орбан, Ибраима Конате, Кевин Кампль и Тайлер Адамс. Поэтому считаем, что против "Тоттенхэма" будет использована "зеркальная" сопернику схема.

Ориентировочный состав РБ Лейпциг (4-2-3-1): Гулачи - Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо - Лаймер, Айдара - Забитцер, Ольмо, Вернер - Шик

Цифры и факты

"Тоттенхэм" выиграл четыре кряду матча дома, забивая при этом минимум по два мяча.

"РБ Лейпциг" не может выиграть в четырех поединках на выезде кряду, дважды за это время уступив.

Ровно по два мяча забивали "быки" во всех встречах группового этапа ЛЧ 2019/2020.

В матчах "шпор" на своем поле в рамках текущего турнира забивалось минимум по пять мячей.

Будущая игра станет дебютной между соперниками в истории.

Прогноз

У обеих сторон ослабленные оборонительные линии - у гостей кадрово, у хозяев из-за отсутствия стабильного состава. Именно поэтому склоняемся к варианту "обе забьют", но так как коэффициент на это событие небольшой (в районе 1.50), ставим на хозяев, которые забьют на один гол больше.

Ставка: Победа "Тоттенхэма" со счетом 2:1