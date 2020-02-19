Аталанта - Валенсия. Анонс и прогноз матча

19 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Наиболее андердоговая пара 1/8 финала Лиги Чемпионов компенсирует серость брендов характером и желанием. В дебютном сезоне Лиги Чемпионов "Аталанта" не желает отпускать мечту. А "Валенсия" в первой 1/8-ой финала турнира с сезона 2012/13 желает выйти в 1/4-ую впервые с сезона 2006/07, когда прошла "Интер". В декабре итальянцы еще перед последним туром шли последними в группе, но стали вторыми. Испанцев устраивала лишь победа в гостях над почти финалистом сезона 2018/19 "Аяксом", и они выиграли группу. Обе чувствуют не давление результата, а энтузиазм прорыва. А это обещает весёлый матч.

Общее состояние

Обе команды боевиты. Обе одержали свои решающие победы в гостях. "Аталанта" стала второй командой в истории Лиги Чемпионов, вышедшей из группы после трех поражений в первом круге. Причём второй закончила с разницей мячей 6:1. А в лиге она лидер по камбекам последних четырех сезонов, 18 из 45-ти очков в нынешнем добыла уступая в счете. В том числе и две победы в двух последних турах. "Валенсия" вышла из группы благодаря победам в Лондоне над "Челси" и в Амстердаме со счётом 1:0, добыла ничью дома с "Челси" на 82-ой минуте. А в лиге в пятницу дважды отыгралась и не уступила "Атлетико".

Обе также успешны против грандов и засыпают против аутсайдеров. "Аталанта" за последние два месяца добыла дважды 5:0 и 7:0 ("Торино", в гостях) над претендентами на шестое место, не уступила в гостях претендентам на Скудетто "Интеру" и еще осенью - "Лацио". Победила "Рому" в субботу, закрепившись в Топ-4. В то же время набрала лишь одно очко в двух домашних матчах против команд из зоны вылета, прежде всего выключая скорости. "Валенсия" остановила "Атлетико", переиграла "Барселону" в январе. Но и была разгромлена "Мальоркой", не переиграла "Вальядолид" и еле переиграла "Эйбар". И не дотягивает до Топ-4.

При этом отметим и кардинальные различия. В стиле игры. "Аталанта" ставит на яростный прессинг, на скоростную атаку. Она вторая в лигах Топ-5 по забитым мячам с 63-мя в 24-ех матчах. Также она часто неудачно начинает, но очень мощно заканчивает матчи. "Валенсия" также играет быстро, особенно дома. Однако по ударам по воротам в своей лиге не первая, как бергамцы, а одна из последних. Да и по забитым, пропущенным мячам и владению мячом середняк либо чуть выше. Ее наставник Альберт Селадес, вроде бы апологет владения мячом, на самом деле сохраняет наработки Марселино, со скандалом ушедшего в сентябре.

Можно сказать, что "Валенсия" - команда для спецзаданий. Таких, как 1/8 финала Лиги Чемпионов. На дистанции она не впечатляет. Неудачи в лиге, 0:3 дома от "Аякса" в ЛЧ и ничья с "Лиллем", которого переиграли все, настораживают. Но на важные матчи она собирается и становится очень опасным соперником. Которого прежде всего трудно пробить. Но и "Аталанта" собирается на важнейшие матчи.

Причём часто переворачивает ход событий, устраивая камбеки. Встреча таких команд не отпустит ни на минуту и всегда предложит неожиданное развитие событий. Именно потому она интересна.

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Кадры

Осенью и в начале зимы "Аталанта" страдала от травм. Однако ныне все в строю. Грозный форвард Дуван Сапата еще не в форме, но уже ассистирует. Йосип Иличич уже побил свой сезонный личный рекорд в лиге - 14 голов. Алехандро Гомес - один из ее лучших ассистентов. А на скамье запасных ожидают Луис Муриэль (12 голов), Руслан Малиновский и Марио Пашалич. Выходы на замену и голы украинца и хорвата принесли две последние победы. Не менее важны в атаке и фланговые игроки в схеме 3-4-3. Робин Гозенс уже забил семь мячей в лиге, забил и "Шахтеру" в Харькове. Кастань и Хатебур также отлично атакуют.

Проблемы команды - в обороне. Даже один из ее центральных защитников постоянно идет вперед. Обычно Рафаэль Толой, отдавший уже пять ассистов в лиге. Такова концепция Джан Пьеро Гасперини. Принесшая великолепную атаку и результаты. Но и разрывы в обороне, которые опорники Де Роон и Фройлер, как и вратарь Голлини, нередко не успевают прикрывать. Кроме того, трех ведущих центральных защитников некем заменить. Воспитанник клуба Маттиа Кальдара, вернувшийся в январе из "Милана", начал слабо и засел глубоко в запасе.

"Валенсия", играющая по схеме 4-4-2, также испытывает проблемы в обороне. Прежде всего - кадровые. Дисквалификация Габриэля Паулисты и тяжёлая травма Есекиэля Гарая оставляет центр с крайне ненадежными Мангаля и Диакаби. Травмирован и правый защитник Пиччини. Эту позицию придется затыкать вингерам Вассу либо Солеру. Травмирован и первый вратарь Силлесен, а его дублёр Хауме Доменек пропустил семь мячей в последних трех матчах. Лишь левый защитник сборной Испании Гайя держит форму.

В центре поля также вариантов немного. Дани Парехо и Жоффре Кондогбия в лучшие времена составляют весьма мощный тандем, который непросто пройти либо прикрыть. Но ныне они устали. Форвард сборной Родриго травмирован. Зато быстрые техничные вингеры Васс, Солер, Торрес, Макси Гомес и Черышев способны серьезно заставить врасплох неплотно прикрытые фланги бергамцев. В атаке с Гомесом, единственным с двузначным числом голов во всех турнирах, выйдет Гамейро (участие под вопросом) либо Гедеш. Да и кто-то из вингеров способен. Эти атакеры способны убежать от кого угодно.

"Аталанта": Голлини, Паломино, Джимсити, Толой, Кастань, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Иличич, Д. Сапата, Алехандро Гомес

"Валенсия": Доменек, Васс, Мангаля, Диакаби, Гайя, Парехо, Кондогбия, Торрес, Солер, Гедеш, Макси Гомес

Прогноз: Аталанта - Валенсия 3:2

В лиге "Валенсия" лучше играет дома (27 очков из 38-ми в целом!!), а "Аталанта" - в гостях (25 из 45-ти). А если судить по Лиге Чемпионов - наоборот. К тому же, матч состоится не в Бергамо, а в Милане. Поэтому, хотя и президент "Аталанты" Антонио Перкасси ожидает весь город на "Сан-Сиро", вряд ли стены особо помогут. Преимущество хозяев в другом. Они более собранны, набрали на семь очков больше в тех же 24-ех турах лиги, неудержимы в атаке. Но умеющая контратаковать и гораздо более опытная "Валенсия" сохранит шансы. А провалы обеих в обороне должны обеспечить нам немало голов.