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Боруссия Дортмунд - ПСЖ 2:1. Новые и старые звезды

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эрлинг Холанд сделал дубль, Неймар ответил одним мячом

Боруссия Дортмунд - ПСЖ 2:1. Новые и старые звезды
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 Лиги чемпионов, первый матч. Дортмунд, "Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Пари Сен-Жермен” 2:1

Голы: Холанд 69, Холанд 77 – Неймар 75

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Азар (Рейна 67), Холанд, Санчо (Шмельцер 90+1)

“ПСЖ”: Навас – Тиаго Силва, Кимпембе, Маркиньос – Курзава, Верратти, Гуйе, Менье – Ди Мария (Сарабия 76), Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Витцель 44 – Гуйе 54, Неймар 59, Менье 87, Верратти 89

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
18.02.2020 в 23:54
Мда. ПСЖ даже Боруссию похоже не пройдет, сколько денег не вливай. Неймар хоть гол и забил, но уже видно все с ним, отброс жирком, никакой отдачи в игре не делает... Удачи Боруссии
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RockNRoLLa (IF)
18.02.2020 в 23:54
Цей шалений норвежець вартує більше, в мільйонах євро, ніж все ПСЖ
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Dimka26 (Чернигов)
18.02.2020 в 23:55
Обидно, если через год-два его купят в ПСЖ. А Боруссия не тот клуб, который держит дорогих игроков..
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