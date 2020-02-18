Лига Чемпионов
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Боруссия Дортмунд - ПСЖ 2:1. Новые и старые звезды
Эрлинг Холанд сделал дубль, Неймар ответил одним мячом
1/8 Лиги чемпионов, первый матч. Дортмунд, "Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Пари Сен-Жермен” 2:1
Голы: Холанд 69, Холанд 77 – Неймар 75
“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Азар (Рейна 67), Холанд, Санчо (Шмельцер 90+1)
“ПСЖ”: Навас – Тиаго Силва, Кимпембе, Маркиньос – Курзава, Верратти, Гуйе, Менье – Ди Мария (Сарабия 76), Мбаппе, Неймар
Предупреждения: Витцель 44 – Гуйе 54, Неймар 59, Менье 87, Верратти 89
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
18.02.2020 в 23:54
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RockNRoLLa (IF)
18.02.2020 в 23:54
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Dimka26 (Чернигов)
18.02.2020 в 23:55
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