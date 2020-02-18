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Гасперини: Валенсия - опасный соперник, они обыграли Челси и Аякс

Лига Чемпионов
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Одна из самых интересных пар стадии 1/8

Гасперини: Валенсия - опасный соперник, они обыграли Челси и Аякс
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий накануне игры против "Валенсии".

"Лига чемпионов всегда дарит особые эмоции, и нам надо показать свой лучший футбол. Сейчас у нас есть все для того, чтобы выдать отличный матч. Надо сохранять положительный настрой и не поддаваться эйфории.

Не забывайте, что "Валенсия" обыграла в гостях "Аякс" и "Челси". Это действительно опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре. Больных и травмированных у нас нет, и все с нетерпением ждут начала битвы", - приводит слова итальянского тренера пресс-служба УЕФА.

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Отметим, что "Аталанта" - дебютант текущей Лиги Чемпионов. Они смогли выйти из групп проиграв в трех первых матчах.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Валенсия
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