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ЛЧ вышла из отпуска. OLL.TV - нет. Сервис снова не справился с наплывом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Снова одна и та же история

ЛЧ вышла из отпуска. OLL.TV - нет. Сервис снова не справился с наплывом
Новина українською

Любители футбола Украины с нетерпением ждали возобновления Лиги чемпионов – сегодня в 1/8 финала играли "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ".

Вот только популярный стриминговый ОТТ-сервис OLL.TV в очередной раз не справился с наплывом болельщиков.

Сервис работает с перебоями, пользователи с платной подпиской испытывают проблемы с просмотром матчей.

Проблемы наблюдаются в телевизионной трансляции, мобильном приложении и в показе через сайт.

Абоненты массово жалуются в соцсетях, хотя СММ-щики сервиса не признают проблем, выставив стандартный ответ "сервис работает в штатном режиме".

Отметим, что последний мощный сбой у ресурса был в конце января. По его итогам сервис всем пользователям компенсировал неудобства 2-недельным премиум-пакетом, а руководство обещало увеличить мощность серверов в 4 раза.

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В статье: Oll.tv
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Комментарии (4)
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
18.02.2020 в 22:59
А Футболы 1, 2 не лагают
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1anopa (Kirovograd)
18.02.2020 в 22:58
Так чего их кормить когда есть и другие Отт платформы!!
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Justise (Львів)
18.02.2020 в 22:53
Може їм мало...може давайте ще доплатимо їм за такий хороший сервіс...хоча напевно знов почуєм що хтось там, десь там, якось там доробив, чи добавив якоїсь потужності, серверів....
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+2
0
liman (SD)
18.02.2020 в 22:44
Экстра тв тоже все нервы измотала. Твари, ладно бесплатно, но деньги мы ведь платим, а сервис тот же.
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+2
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