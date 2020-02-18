ЛЧ вышла из отпуска. OLL.TV - нет. Сервис снова не справился с наплывом

Любители футбола Украины с нетерпением ждали возобновления Лиги чемпионов – сегодня в 1/8 финала играли "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ".

Вот только популярный стриминговый ОТТ-сервис OLL.TV в очередной раз не справился с наплывом болельщиков.

Сервис работает с перебоями, пользователи с платной подпиской испытывают проблемы с просмотром матчей.

Проблемы наблюдаются в телевизионной трансляции, мобильном приложении и в показе через сайт.

Абоненты массово жалуются в соцсетях, хотя СММ-щики сервиса не признают проблем, выставив стандартный ответ "сервис работает в штатном режиме".

Отметим, что последний мощный сбой у ресурса был в конце января. По его итогам сервис всем пользователям компенсировал неудобства 2-недельным премиум-пакетом, а руководство обещало увеличить мощность серверов в 4 раза.