  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Результат, который оставляет равные шансы соперникам на выход в четвертьфинал

Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум
UA-Футбол
Новина українською

Ожидаемое развитие событий на "Ванда Метрополитано", разве только быстрый гол хозяев сложно было предсказать. Тем не менее, "Атлетико" забило уже на четвертой минуте, "Ливерпуль" был не готов к этому и не смог отыграться. Наверное, более справедливым мог считаться результат без забитых голов, хотя это ничего не меняет. Все будет решаться на "Энфилде" 11 марта, а пока Юрген Клопп, его помощники и подопечные имеют возможность обдумать свои ошибки. Диего Симеоне также имеет время, чтобы продумать тактику на ответный матч и сохранить минимальное преимущество. Большего "матрасники" пока не заслужили.

Откровенно порадовал дебют встречи - "Атлетико" выглядело агрессивно, креативно и интересно, "Ливерпулю" понадобилось время, чтобы принять настрой хозяев. А вот времени этого подопечные Симеоне "красным" не дали. Во многом повезло забить быстрый гол, после стандарта, розыгрыша углового, Фабиньо очень неудачно подставил ногу и сделал пас Саулю, который и расстрелял Алисона.

При счете 1:0 мадридская команда еще некоторое время шла вперед, пыталась контролировать мяч и проявляла инициативу. Впрочем, "Ливерпуль" довольно быстро показал, что второе поражение в этом сезоне ЛЧ не может их устроить. Самые разнообразные атаки получались у мерсисайдцев, через фланги проходило много комбинаций, иногда получалось расшатать оборону хозяев, однако за счет самоотверженности "матрасники" отбивались.

Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум - изображение 1

Долго осваивались на поле гости. Первый момент "Ливерпуль" создал только на 36-й минуте, Салах пробил неточно из хорошей позиции, а сама атака получилась резкой и проникновенной. Тут же стоит отметить, что резкости мерсисайдцам очень не хватало. Долгие розыгрыши и перепасовки сбивали темп, хозяева разбирали своих игроков и закрывали все зоны.

Что опасного создали фавориты? Салах дважды смачно пробил - потом потерялся на поле и был заменен. Еще больше разочаровал Мане, сенегалец заработал желтую, а потом мог получить и второй "горчичник". Клопп решил не рисковать и заменил в перерыве Садио Мане.

Вообще, никто не рисковал в этом матче, к сожалению. Счет 1:0 всех устраивал. "Атлетико" надеется отстоять приемлемый результат в Ливерпуле (как неожиданно), а "Ливерпуль" уверен, что не отпустит из родных пенат наглых испанцев. Неоднозначный матч с неоднозначным итогом.

Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум - изображение 2

На этой стадии Лиги Чемпионов не часто бывают яркие матчи, все понимают цену путевки в четвертьфинал. Но и слишком закрытого, осторожного футбола болельщики не заслуживают. Если "Атлетико" показало максиму своих возможностей, большего от них требовать невозможно, то "Ливерпуль" обязан был хотя бы забить один гол. Хотя бы показать, кто действующий обладатель титула лучшей команды Европы. Может берег силы на домашний поединок?

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Голы: Сауль 4

Атлетико: 13. Облак, 15. Савич, 18. Аугусто, 24. Врсалько, 12. Ренан Лоди, 5. Тейе Партей, 6. Коке, 8. Сауль Ньигес, 10. Корреа, 11. Лемар, 9. Мората.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

Предупреждения: Корреа 45 - Мане 40, Гомез 58

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (31)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
19.02.2020 в 01:16
Природа любит равновесие. Ливер вылетит от Атлетико по итогам двух встреч
Ответить
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
19.02.2020 в 00:35
Интереснее было смотреть на двух скачущих и орущих тренеров, чем на их игроков.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
19.02.2020 в 00:30
переможців не судять. сімеоне безсумнівно міцний горіх. тим цікавіше буде побачити продовження. нехай переможе сильніший.
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2020 в 00:25
Что бы там ни говорили, а Атлетико смог навязать Ливерпулю свою игру. А быстрый гол, тем более позволил Ат. М. почувствовать себя хозяином положения. А что же Ливерпуль? У него было 85 минут, практически весь матч, чтобы победить. Но не смогли даже сравнять. В какой-то мере можно винить английский чемпионат, в котором Ливерпуль уже давно соревнуется сам с собой. В любом случае нас ждет интереснейший ответный матч. И далеко не факт, что Ливерпуль пройдет дальше. У Атлетико есть свои козыри - сильные игроки, выдающийся тренер и один из лучших в мире (если не лучший) вратарь. А если еще Атлетико и забьет.... В общем это будет матч с огромной интригой и непредсказуемой равязкой.
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:55
Согласен с тобой! И не согласен с теми кто сильно уверен в проходе Ливера
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2020 в 01:07
Конечно. Ливер в этом матче не смог забить за 85 минут. А в ответном у него будет на 5 минут больше. Всего то. И при этом надо еще не пропустить. Конечно мы помним, как Ливер после 0-3 раскатал Барсу. Но Атлетико - не Барса. Вопрос не хуже или лучше, просто Ат. М не Барса и всё. Симеоне со спокойной совестью поставит "автобус". К его автобусам все привыкли, его даже никто не упрекнет. Кроме того, на полосатый Мадрид (как андердога) не так давит ответственность Ну проиграют - так самому Ливеру. А вот Клоппу нельзя проигрывать "какому-то " Атлетико. Пресса и болельщики его порвут.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 01:11
Беда в том , что Барса сама отдала им матч....если бы Ливер забил бы гол в первом матче , они бы никуда не прошли. Барса была бы сконцетрирована . Тут тоже согласен , что Атлетико будет бодаться до конца. Очевидно что при 1:0 на Энфилде тяжело расслабиться ))))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2020 в 01:27
Я с тобой согласен тоже. Кстати я допускаю и другой вероятный вариант, противоположный тому, что утверждал. Ливерпуль может так настроиться, и так "осатанеть", что от полосатых мало что останется. А есть и третий вариант, что Ливер пройдет дальше в упорной борьбе. Так сказать плюс - минус, возможно с доп. временем, или через преимущество гостевого гола. Причем вероятность всех трех вариантов (в моих глазах) равна - по 33%. Тот случай, когда всё равновероятно.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 02:13
Подписываюсь под каждым твоим словом ! 33% на любой исход из этих трех! Но никак не 100% Ливерпуль пройдет потому, что Энфилд! Эта версия не годится вообще )
0
0
avatar
okolegko (Київ)
19.02.2020 в 00:19
Будемо дивитися... Але таких атлетиків треба проходити однією лівою. Енфілд все розкладе на свої місця
Ответить
+1
0
avatar
Барселинис (землянин)
19.02.2020 в 00:27
Да, шансов у Атлетико практически нет на Энфилде. Надо было им забивать ещё, как минимум один мяч. Индейцев вынесут вперёд ногами с ихнего автобуса... Можно уже сейчас панихиду заказывать. ))
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:50
Вообще не факт
+1
0
avatar
Барселинис (землянин)
19.02.2020 в 01:03
Облак единственное их спасение.
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 01:12
Та шо ж Облак если у Ливерпуля за матч ни одного удара в створ ворот
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2020 в 01:36
А Облак + случайный гол? И всё, гуд бай сказка. А это тоже может быть.
0
0
мы за динамо (киев)
19.02.2020 в 00:12
певна вздрючка клоппу з лівером десь навіть на користь. зліші будуть. хоча останні перемоги в апл були натужні. але всетаки курчат на енфілді порахують
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
19.02.2020 в 01:38
Так, курчат на Енфілді не тільки порахують, але й підсмажать. Але яких саме - у мене точної відповіді нема.
Ответить
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
19.02.2020 в 00:11
Блъ, верните деньги за билет. Ливер. Ни одного удара в створ ворот за весь матч. Лучше бы на петуха бразильского посмотрел..
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:12
В онлайн статистике видел , что он ЖК получил за неспортивное поведение )
Ответить
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
19.02.2020 в 00:16
Ударился об ноготь соперника, упал и начал в истерике качаться?
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:17
Я думаю за разговоры ) позже гляну хайлайты
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:10
У Ливерпуля по ходу спад. Тем интереснее..
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
19.02.2020 в 00:10
Такого гов-на стоило ожидать от Симеоне... Ждали столько месяцев, чтоб посмотреть как команда случайно забив поле отскока, стала с 10-минуты играть в Сталинград... Посмотрел матч мля... Но ничего...Энфилд расставит всё на свои места, и тогда увидим будет ли кто-то размахивать руками каждую секунду как клоун...
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:11
Один шальной гол с углового на Энфилде и все может пойти не по плану
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
19.02.2020 в 00:17
Так я этого не отрицаю, но думаю что там уже с первых минут все сядут в свою штрафную... И это будет даже не столько от силы натиска красных, а скорее от прямых указаний этого труса. Он два матча с Юве сыграл в атакующей манере в прошлой лч, и когда во втором влетел, то закрылся напрочь. Теперь его хрен кто заставит играть открыто ...
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.02.2020 в 00:52
Я думаю , что Атлетико первые минут 15 может себе позволить высокий прессинг в ответном матче, а дальше по обстоятельствам. А с сильными соперниками они всегда играли "от автобуса"
0
0
Shelly (Львів)
19.02.2020 в 00:07
Хаха. Дно ця ваша АПЛ.
Ответить
0
-1
Justise (Львів)
19.02.2020 в 00:16
Ну якщо тобі подобається такий футбол Ла ліги, тоді мені тебе жаль.
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
19.02.2020 в 00:19
Хах. Здорово разъяснил свою позицию... Я согласен с тобой
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
19.02.2020 в 00:02
захист понад усе. результат поки що на табло. але попереду енфілд.
Ответить
+1
0
Justise (Львів)
18.02.2020 в 23:58
Сьогодні Ліверпуль грав як Барселона...м'яч катали, а толку то нуль.А Атлети в своєму стилі - автобус вище за все...
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...