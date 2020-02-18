Атлетико - Ливерпуль 1:0. Программа минимум

Ожидаемое развитие событий на "Ванда Метрополитано", разве только быстрый гол хозяев сложно было предсказать. Тем не менее, "Атлетико" забило уже на четвертой минуте, "Ливерпуль" был не готов к этому и не смог отыграться. Наверное, более справедливым мог считаться результат без забитых голов, хотя это ничего не меняет. Все будет решаться на "Энфилде" 11 марта, а пока Юрген Клопп, его помощники и подопечные имеют возможность обдумать свои ошибки. Диего Симеоне также имеет время, чтобы продумать тактику на ответный матч и сохранить минимальное преимущество. Большего "матрасники" пока не заслужили.

Откровенно порадовал дебют встречи - "Атлетико" выглядело агрессивно, креативно и интересно, "Ливерпулю" понадобилось время, чтобы принять настрой хозяев. А вот времени этого подопечные Симеоне "красным" не дали. Во многом повезло забить быстрый гол, после стандарта, розыгрыша углового, Фабиньо очень неудачно подставил ногу и сделал пас Саулю, который и расстрелял Алисона.

При счете 1:0 мадридская команда еще некоторое время шла вперед, пыталась контролировать мяч и проявляла инициативу. Впрочем, "Ливерпуль" довольно быстро показал, что второе поражение в этом сезоне ЛЧ не может их устроить. Самые разнообразные атаки получались у мерсисайдцев, через фланги проходило много комбинаций, иногда получалось расшатать оборону хозяев, однако за счет самоотверженности "матрасники" отбивались.

Долго осваивались на поле гости. Первый момент "Ливерпуль" создал только на 36-й минуте, Салах пробил неточно из хорошей позиции, а сама атака получилась резкой и проникновенной. Тут же стоит отметить, что резкости мерсисайдцам очень не хватало. Долгие розыгрыши и перепасовки сбивали темп, хозяева разбирали своих игроков и закрывали все зоны.

Что опасного создали фавориты? Салах дважды смачно пробил - потом потерялся на поле и был заменен. Еще больше разочаровал Мане, сенегалец заработал желтую, а потом мог получить и второй "горчичник". Клопп решил не рисковать и заменил в перерыве Садио Мане.

Вообще, никто не рисковал в этом матче, к сожалению. Счет 1:0 всех устраивал. "Атлетико" надеется отстоять приемлемый результат в Ливерпуле (как неожиданно), а "Ливерпуль" уверен, что не отпустит из родных пенат наглых испанцев. Неоднозначный матч с неоднозначным итогом.

На этой стадии Лиги Чемпионов не часто бывают яркие матчи, все понимают цену путевки в четвертьфинал. Но и слишком закрытого, осторожного футбола болельщики не заслуживают. Если "Атлетико" показало максиму своих возможностей, большего от них требовать невозможно, то "Ливерпуль" обязан был хотя бы забить один гол. Хотя бы показать, кто действующий обладатель титула лучшей команды Европы. Может берег силы на домашний поединок?

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Голы: Сауль 4

Атлетико: 13. Облак, 15. Савич, 18. Аугусто, 24. Врсалько, 12. Ренан Лоди, 5. Тейе Партей, 6. Коке, 8. Сауль Ньигес, 10. Корреа, 11. Лемар, 9. Мората.

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино, 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 11. Салах.

Предупреждения: Корреа 45 - Мане 40, Гомез 58