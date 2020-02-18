Саулю понадобилось всего 4 минуты, чтобы забить первый гол в плей-офф Лиги Чемпионов

Сегодня начался раунд плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20. И даже уже был забит первый гол.

Всего четыре минуты понадобилось Саулю Ньигесу, чтобы забить в ворота Алиссона Бекера. Он открыл счет в матче и вывел вперед "Атлетико" в игре против "Ливерпуля".

Отметим, что это пятый гол для Сауля в плей-офф ЛЧ. Больше него за "Атлетико" забивал лишь Гризманн.