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Саулю понадобилось всего 4 минуты, чтобы забить первый гол в плей-офф Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Огорчил Алиссона и Клоппа

Саулю понадобилось всего 4 минуты, чтобы забить первый гол в плей-офф Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Сегодня начался раунд плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20. И даже уже был забит первый гол.

Всего четыре минуты понадобилось Саулю Ньигесу, чтобы забить в ворота Алиссона Бекера. Он открыл счет в матче и вывел вперед "Атлетико" в игре против "Ливерпуля".

Отметим, что это пятый гол для Сауля в плей-офф ЛЧ. Больше него за "Атлетико" забивал лишь Гризманн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Сауль Ньигес
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