Лига Чемпионов
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Холанд забил первые голы за Боруссию в ЛЧ, всего на его счету 10 точных ударов
Его уже не остановить
Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает забивать. Он отметился дублем в игре против французского "ПСЖ" (счет 2:1).
Для него эти точные удары стали десятыми в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ранее, выступая за "Зальцбург", он забил 8 голов на групповом этапе.
Всего за "Боруссию" он забил уже десять голов.
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