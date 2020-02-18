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Холанд забил первые голы за Боруссию в ЛЧ, всего на его счету 10 точных ударов

Лига Чемпионов
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Его уже не остановить

Холанд забил первые голы за Боруссию в ЛЧ, всего на его счету 10 точных ударов
UA-Футбол
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Форвард "Боруссии" Эрлинг Холанд продолжает забивать. Он отметился дублем в игре против французского "ПСЖ" (счет 2:1).

Для него эти точные удары стали десятыми в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. Ранее, выступая за "Зальцбург", он забил 8 голов на групповом этапе.

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Всего за "Боруссию" он забил уже десять голов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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