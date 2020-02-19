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Боруссия - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Норвежский вундеркинд не останавливается

Боруссия - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
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В первом матчей плей-офф Лиги Чемпионов "Боруссия" принимал на своем поле "ПСЖ".

Первый тайм прошел без забитых голов, но позже игра раскрылась. Сначала всех взбудоражил Эрлинг Холанд, который открыл счет. Быстро удалось отметиться Неймару, но 19-летний игрок вновь вывел "шмелей" вперед.

Обзор матча

Гол Холанда

Гол Неймара

Дубль Холанда

"Боруссия" - "ПСЖ" 2:1

Голы: Холанд (69, 77) - Неймар (75)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар ПСЖ Эрлинг Холанд
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