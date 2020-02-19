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Клопп – после поражения Атлетико в 1/8 ЛЧ: Добро пожаловать на Энфилд, это еще не конец
"Матрасники" должны помнить плохой пример "Барселоны"…
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась победой хозяев (1:0). Цитирует Клоппа BT Sport и пресс-служба УЕФА. Ответный матч состоится в Англии 11 марта.
"Мы уступили, выглядя неплохо, но это не поражение во всем противостоянии. Сейчас – перерыв, мы им воспользуемся. Нужно быть действительно сильным арбитром в такой атмосфере. Сегодня произошло много всего – уже через полчаса 3 футболиста "Атлетико" были на газоне. Может, они хотели немного передохнуть, я не знаю. Даже нулевая ничья устроила бы хозяев – соперник очень сильно сушил игру".
"Хендерсон? У него была проблема с задней поверхностью бедра. Уверенно нельзя сказать, что с ним – мы заменили его, чтобы поберечь. Было очевидно, что на Мане нацелились. Они хотели, чтобы Садио получил желтую карточку и пропустил ответный матч. Добро пожаловать на "Энфилд", это еще не конец".