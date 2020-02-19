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Симеоне – о победе над Ливерпулем: Играли в футбол, который позволит удержать результат

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Диего предельно честен

Симеоне – о победе над Ливерпулем: Играли в футбол, который позволит удержать результат
Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги победы над "Ливерпулем" (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует наставника "матрасников" Marca. Отметим, что "матрасники" не проигрывают дома в плей-офф ЛЧ 13 матчей при Симеоне.

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"Ливерпуль" – очень сильный соперник с точки зрения физики, моменты были у обеих команд, но мы здорово отреагировали на начало матча и играли в тот футбол, который позволит удержать результат. Но в контратаках у нас были шансы забить еще. Наши форварды принимают участие в оборонительной работе. У нас была цель на этот тяжелый матч, очевидно, что мы полностью это понимали".

"У Клоппа скоростная команда с глубоким составом. Отмечу, что мы положили начало победе уже на кольцевой развязке к "Ванда Метрополитано" – атмосфера была невероятной, спасибо болельщикам. За 8 лет здесь – я ни разу такого не видел. Ответный поединок? Все начнется сначала, "Ливерпуль" прекрасно играет дома".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Ливерпуль
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