Холанд и Лоди – первые обладатели награды Лучшему игроку матча ЛЧ по версии УЕФА

Вчера состоялись первые поединки плей-офф главного клубного европейского турнира. Мадридский "Атлетико" минимально обыграл "Ливерпуль" на своем поле (1:0), а "Пари Сен-Жермен" в гостях уступил "Боруссии" (2:1).

Норвежский форвард дортмундской команды Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с французским грандом. Таким образом, в активе Эрлинга уже 10 забитых голов – он занимает первое место в списке голеадоров Лиги чемпионов.

