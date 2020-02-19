"Результат опасен, ПСЖ может пройти дальше". Фавр и Холанд – по следам победы над французами

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр и 19-летний форвард команды Эрлинг Холанд поделились своими впечатлениями о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:1). Цитирует представителей "шмелей" пресс-служба УЕФА и Goal.com.

"Нужно сохранять оптимистичный настрой, даже несмотря на пропущенный гол. Мы хорошо на него отреагировали. Ключевое для нас – защита, ведь мы знаем, что у нас всегда есть решения в атаке. Холанд? Он также принимал участие в защитных структурах команды. С Эрлингом мы можем играть длинными забросами, использовать его умение зацепиться за мяч", – отметил Фавр.

"Я хочу быть первым в списке бомбардиров. Что касается второго гола, то я долго не думал, а просто воспользовался моментом. Рад получить награду Лучшему игроку матча, но я должен играть еще лучше. Результат опасен. "ПСЖ" – сильная команда, которая может пройти дальше", – подытожил Холанд.

19-летний норвежец стал пятым в истории игроком, который забил 10 голов в дебютном сезоне в главном еврокубковом турнире. Ранее это удалось Жюсту Фонтену ("Реймс", сезон 1958/59), Садио Мане, Роберто Фирмино (оба – "Ливерпуль", 2017/18). Рекордсмен – Клаудио Сулсер ("Грассхоппер"), он дебютировал в розыгрыше 1979 года с 11 голами. Интересно, что Эрлинг – первый игрок, который младше 20 лет и сумел забить 10 мячей в одном сезоне ЛЧ.