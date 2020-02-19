Герой футбольного дня. Диего Симеоне

Диего Симеоне разозлил всех такой игрой. После неудачной попытки выбраться наружу из зыбучих песков "Ванда Метрополитано" Юрген Клопп призвал дождаться матча на "Энфилде". Об этом же говорил и Эндрю Робертсон, а всегда спокойный и позитивный Вирджил ван Дейк на примере игры "Атлетико" обобщал о стиле целой испанской лиги. "Матрасники" действительно сыграли типично для себя, максимально осушая игру после в чем-то случайного раннего взятия ворот. Но против такого "Ливерпуля" еще нужно уметь выстоять.

Этот сезон называют едва ли не худшим за период восьмилетней каденции El Cholo в Мадриде. Ну, возможно, сопоставимый с периодом начала работы Симеоне с командой. Эти проблемы связывают с кадровой революцией, что происходит на "Ванда Метрополитано", с необходимостью Симеоне строить практически новую команду. Впрочем, потерь и, соответственно, обновлений претерпела каждая линия команды (как нападение, так и полузащита с защитой), а проблемы есть только с атакой. Ведь пропускает "Атлетико" до сих пор крайне мало.

В 24-х турах Ла Лиги – всего семнадцать голов. Это на один больше, чем у лидера лиги по этому компоненту мадридского "Реала", у которого не наблюдается дисбаланса в игре. "Атлетико" же явно потерял одну из своих козырных карт, усиливающую грозную комбинацию и позволяющую максимально завышать ставки в каждой партии, в которой принимала участие команда Симеоне – разучился забивать.

В Ла Лиге без пропущенных от "Атлетико" из поля уходили "Леганес", "Сельта", "Эйбар", "Вильярреал", "Вальядолид", "Реал Сосьедад", а в Кубке даже "Культурал Леонеза" легко справлялась с потугами мадридцев возле штрафной. Отсутствие Антуана Гризманна, травма Диего Косты, юность Жоау Феликса и привычная для Альваро Мораты склонность к расточительству не могли и не могут не оставить влияния на результат. Что говорить, если в течение сезона в атаке команды мы видели 22-летнего Дарио Поведу, 19-летнего Серхио Камельо, 17-летнего Германа Валера и нынче сырого 22-летнего новичка (ибо первые три вытянуты из структуры клуба) серба Ивана Сапоньича?! Не нужно удивляться, что Диего Симеоне так отчаянно защищал результат 1:0. Он защищал бы, как справедливо заметил Юрген Клопп, и нулевую ничью.

В атаке "Атлетико" сейчас зажигает только Анхель Корреа. А вот в защите стремительными темпами прогрессирует Ренан Лоди, прекрасно вписался в команду опытный бразилец Фелипе Аугусто, готов бороться за свое место под солнцем Марио Эрмосо, а уже почти "списанные" с "Атлетико" Савич и Врсалько показывают, что готовы создавать конкуренцию. Хорват даже вытесняет из состава Сантьяго Арьяса, надежно прикрывая правый фланг после травмы Кирана Триппье. Когда вернется англичанин, то ему за место в основе придется побороться.

Мораль этой истории проста: да, "Атлетико" благодаря везению забил свой гол в ворота "Ливерпуля", но не пропустил – благодаря усердному труду и навыкам. И это была не такая игра на ноль, как, например, с "Реалом", "Гранадой" или даже "Леганесом" в чемпионате, когда тянул всегда надежный Ян Облак. Это была именно надежная игра от обороны. Ноль ударов в створ ворот, две неуклюжие попытки Мо Салаха и один-единственный более-менее акцентированный удар от Хендерсона – Юрген Клопп должен с достоинством и уважением к сопернику принять это поражение. Никто и не обещал, что у "Ливерпуля" будет пространство для атак.

И это тогда, когда "Атлетико" в кризисе – перед этим добыл только одну натужную победу в последних семи поединках. Если удастся выкарабкаться из этой ямы, то на "Энфилде" у соперника будет еще меньше места для маневров.