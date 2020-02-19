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Герой футбольного дня. Диего Симеоне

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(2 голосов)

По итогам матча Атлетико - Ливерпуль

Герой футбольного дня. Диего Симеоне
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Диего Симеоне разозлил всех такой игрой. После неудачной попытки выбраться наружу из зыбучих песков "Ванда Метрополитано" Юрген Клопп призвал дождаться матча на "Энфилде". Об этом же говорил и Эндрю Робертсон, а всегда спокойный и позитивный Вирджил ван Дейк на примере игры "Атлетико" обобщал о стиле целой испанской лиги. "Матрасники" действительно сыграли типично для себя, максимально осушая игру после в чем-то случайного раннего взятия ворот. Но против такого "Ливерпуля" еще нужно уметь выстоять.

Этот сезон называют едва ли не худшим за период восьмилетней каденции El Cholo в Мадриде. Ну, возможно, сопоставимый с периодом начала работы Симеоне с командой. Эти проблемы связывают с кадровой революцией, что происходит на "Ванда Метрополитано", с необходимостью Симеоне строить практически новую команду. Впрочем, потерь и, соответственно, обновлений претерпела каждая линия команды (как нападение, так и полузащита с защитой), а проблемы есть только с атакой. Ведь пропускает "Атлетико" до сих пор крайне мало.

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В 24-х турах Ла Лиги – всего семнадцать голов. Это на один больше, чем у лидера лиги по этому компоненту мадридского "Реала", у которого не наблюдается дисбаланса в игре. "Атлетико" же явно потерял одну из своих козырных карт, усиливающую грозную комбинацию и позволяющую максимально завышать ставки в каждой партии, в которой принимала участие команда Симеоне – разучился забивать.

В Ла Лиге без пропущенных от "Атлетико" из поля уходили "Леганес", "Сельта", "Эйбар", "Вильярреал", "Вальядолид", "Реал Сосьедад", а в Кубке даже "Культурал Леонеза" легко справлялась с потугами мадридцев возле штрафной. Отсутствие Антуана Гризманна, травма Диего Косты, юность Жоау Феликса и привычная для Альваро Мораты склонность к расточительству не могли и не могут не оставить влияния на результат. Что говорить, если в течение сезона в атаке команды мы видели 22-летнего Дарио Поведу, 19-летнего Серхио Камельо, 17-летнего Германа Валера и нынче сырого 22-летнего новичка (ибо первые три вытянуты из структуры клуба) серба Ивана Сапоньича?! Не нужно удивляться, что Диего Симеоне так отчаянно защищал результат 1:0. Он защищал бы, как справедливо заметил Юрген Клопп, и нулевую ничью.

Герой футбольного дня. Диего Симеоне - изображение 2

В атаке "Атлетико" сейчас зажигает только Анхель Корреа. А вот в защите стремительными темпами прогрессирует Ренан Лоди, прекрасно вписался в команду опытный бразилец Фелипе Аугусто, готов бороться за свое место под солнцем Марио Эрмосо, а уже почти "списанные" с "Атлетико" Савич и Врсалько показывают, что готовы создавать конкуренцию. Хорват даже вытесняет из состава Сантьяго Арьяса, надежно прикрывая правый фланг после травмы Кирана Триппье. Когда вернется англичанин, то ему за место в основе придется побороться.

Мораль этой истории проста: да, "Атлетико" благодаря везению забил свой гол в ворота "Ливерпуля", но не пропустил – благодаря усердному труду и навыкам. И это была не такая игра на ноль, как, например, с "Реалом", "Гранадой" или даже "Леганесом" в чемпионате, когда тянул всегда надежный Ян Облак. Это была именно надежная игра от обороны. Ноль ударов в створ ворот, две неуклюжие попытки Мо Салаха и один-единственный более-менее акцентированный удар от Хендерсона – Юрген Клопп должен с достоинством и уважением к сопернику принять это поражение. Никто и не обещал, что у "Ливерпуля" будет пространство для атак.

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И это тогда, когда "Атлетико" в кризисе – перед этим добыл только одну натужную победу в последних семи поединках. Если удастся выкарабкаться из этой ямы, то на "Энфилде" у соперника будет еще меньше места для маневров.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль герой футбольного дня
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Комментарии (1)
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beatles (Крыжополь)
19.02.2020 в 12:25
А как вы хотели? без щитов и с раскрытым забралом да против такого Ливерпуля?? ну-ка покажите мне такую команду!! Понятно что Клопп злиться, все по счету! Забили и припарковали даже не автобус, а целый аэростат возле ворот! Как, у Ливерпуля не было варианта тактики против такого?? Какая неприятность, ай-яй-яй! Безусловно, еще вторая игра, но там думаю уже будет два чертовых нифигасебекаких аэростата с парой сюрпризов от Симеоне. Добро пожаловать в лигу высоких ставок Ливерпуль, кураж это не главное для победы! Будет интересно!
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