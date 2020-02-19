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По следам проигрыша: Тухель в восторге от Холанда, а Неймар считает, что его "передержали" на скамейке

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Такие разные мнения представителей "ПСЖ"

По следам проигрыша: Тухель в восторге от Холанда, а Неймар считает, что его "передержали" на скамейке
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после поражения от дортмундской "Боруссии" (1:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ оценил игру автора дубля форварда Эрлинга Холанда, цитирует немца пресс-служба УЕФА. Автор единственного гола гостей в этом матче Неймар посетовал на дефицит игрового тонуса, его слова приводит GFFN.

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"Эрлинг очень силен физически, быстр и нацелен на ворота. Мне кажется, что большую часть времени мы хорошо защищались против него. Я не жалею о тех решениях, которые принял перед игрой, беру на себя ответственность. Другая схема? А кто знает, как бы мы сыграли с ней? Мы атаковали, действовали высоко. Легко говорить об ошибках, когда результат неидеален. Нам не хватило терпения, "ПСЖ" мог больше владеть мячом", – сказал Тухель.

"Тяжело, когда пропускаешь 4 матча подряд, но, к сожалению, решение принимал не я, а клуб и медики. Мне это не понравилось, ведь я хотел играть и был готов, но клуб боялся, что я получу травму. В итоге, сделали хуже. Я понимаю опасения "ПСЖ", ведь в 2 последних розыгрышах я не смог сыграть в 1/8 финала. Я уважаю это решение, но было непросто играть интенсивно в таком матче на протяжении всех 90 минут. Будь я в лучшей форме, то, конечно, сыграл бы лучше", – пожаловался Неймар.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Неймар Лига чемпионов Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Эрлинг Холанд
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