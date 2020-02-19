Бела Гуттманн и футбольный Грааль. О золотой эпохе в истории Бенфики

Накануне финала Кубка европейских чемпионов сезона 1961/62, в котором скрестили шпаги "Барселона" и "Бенфика", среди экспертов царило поразительное единодушие. Практически все специалисты отдавали пальму первенства блаугранас. И в этом нет ничего удивительного. Каталонцы на своем пути к финалу выбили вечного обладателя ушастого - мадридский "Реал", а в полуфинале одолели сверхмощный немецкий "Гамбург" во главе с Зеелером. К тому же, у каталонцев в нападении была своя пятерка смерти, которая могла конкурировать с убийственным квинтетом королевского клуба. Ни одна защита не могла устоять перед гением Кубалы, ударами Кочиша, скоростью Эваристо, креативностью Суареса и силой Цибора. Ворота блаугранас надежно защищал 36-летний капитан Антони Рамальетс, который в течение декады бронировал за собой пост номер один в сборной Испании. Голкипер планировал повесить перчатки на гвоздь и надеялся, что выигрыш КЕЧ станет вишенкой на торте его длительной карьеры. Кубале уже тоже было 33, и его пенсия была не за горами. Суарес знал, что вскоре его продадут в "Интер" Эленио Эрреры, тренера, который сделал из него настоящую звезду. "Барселона" не хотела расставаться с лидером, но из-за строительства "Камп Ноу" оказалась на финансовой мели, поэтому у нее не оставалось другого выхода. Среди козырей каталонцев эксперты выделяли еще и успешный опыт игры в еврокубковых финалах. Ведь "Барселона" дважды победила в Кубке ярмарок.

Одним из немногих, кто верил в триумф "Бенфики" в Берне был легендарный Бела Гуттманн. У наставника Орлов была своя мечта. Он хотел выиграть футбольный Грааль. Венгерский кочевник приехал в Португалию в 1958 году. Возглавив "Порту", ​​он сразу привел Драконов к чемпионству. Однако Белла понимал, что с ними ему не светит триумф в КЕЧ. Поэтому, когда президент Орлов кофейный барон Маурисио де Бриту предложил Беле переехать в Лиссабон, он сразу же согласился. Свой отъезд Гуттманн объяснил вредным для него климатом в столице портвейна. Все понимали, что президент "Бенфики" просто купил Гуттманна. Кто из тренеров в 1959 году отказался бы от 10 000 долларов? В "Порту" его назвали Иудой, но Гуттманн заметил, что Драконам не стоит обвинять своего экс-наставника во всех смертных грехах: "В "Порту" я сделал все что мог и оставляю команду абсолютно спокойно, как отец, который вывел сына в люди и может за него не беспокоиться. Команда на ходу, футболисты в хорошей форме - они стали чемпионами и сыграют в КЕЧ. Какие могут быть ко мне претензии?"

Придя в "Бенфику", Белла указал на дверь 20 игрокам, сделав ставку на талантливую молодежь. Чемпионат Португалии 1960/61 Орлы пролетели на одном дыхании. Они набрали 46 очков из 52 возможных и забили 92 гола. Серебряный призер "Спортинг" отстал на 31 мяч. Но Гуттманна уже давно не прельщало первенство Португалии. Он бредил КЕЧ. Тогда с Белы смеялись и называли мечтателем. У португальских клубов откровенно не складывались отношения с ушастым. Как правило, уже после первого свидания лузитаны оказывались за бортом. Накануне сезона 1960/61 наивысшим достижением португальцев оставался выход во второй раунд "Спортинга". Самой "Бенфике" также не было чем хвастаться. От участия в таком сомнительном проекте, как первый розыгрыш КЕЧ, Орлы отказались. А в сезоне 1957/58 они уже понимали, что сотворили глупость, поэтому от противостояния с "Севильей" уже никто не уходил. Испанцы без труда выщипали Орлам перья. Конечно же, можно говорить, что "Бенфике" не повезло со жребием. Хотя "Реал" не согласится с этим утверждением. Мадридцы в четвертьфинале нокаутируют "Севилью" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 8:0.

Подписывая новый контракт с "Бенфикой" после первого чемпионства, Белла предложил президенту включить в него бонус за победу в КЕЧ в 150 000 эскудо (около 5000 долларов). Президент, зная историю взаимоотношений португальских клубов с ушастым, разразился хохотом и предложил Гуттманн 200 000. Конечно же, Белла не возражал. Де Бриту тогда ни за что бы не подумал, что ему придется расстаться с этой кругленькой суммой. Это был не первый странный контракт в карьере Белы. Когда в 1930-х, тогда еще никому неизвестный Гуттманн-тренер возглавил голландский "Энсхеде", он настаивал, чтобы в соглашении фигурировал пункт о заоблачном бонусе за победу в чемпионате. Поскольку клуб тогда боролся за выживание, его руководство с легкостью согласилось на такое предложение чудака. Но впоследствии начальству стало не до смеха. Команда быстро набрала форму и едва не взяла чемпионство. Президент правления "Энсхеде" признавался, что в конце сезона молился о проигрыше, поскольку выплата премиальных Гуттманну оставила бы клуб у разбитого корыта. Тренер знал, что говорил, когда просил у де Бриту бонус. Он понимал, что его команде по силам завоевать Европу. "В "Бенфике" я сделал сверхмощную в физическом плане команду. Также ей хватало тактических и технических умений. Мне удалось создать невероятную атмосферу в раздевалке. Орлы напоминали одну большую семью, в которой каждый был готов пожертвовать собой ради командного успеха. "Бенфика" никогда не отбывала номер на поле, мои игроки всегда выкладывались на полную", - рассказывал Белла.

Наставник вовсе не преувеличивал. Архитектор Гуттманн построил замечательную "Бенфику". Ворота защищал большой и ужасный Перейра, который часто тянул мертвые мячи, центр обороны цементировал скала Жерману, в полузащите творил Колуна, который ничем не уступал барселонскому магу Суаресу, а в центре нападения доминировал Агуаш, по прозвищу Золотая Голова. Он почти никогда не покидал поле без забитого гола. Именно Агуаш и станет лучшим бомбардиром КЕЧ 1960/61. Самый легкий из своих 11 мячей он забьет именно в финале.

В Белы не было трудностей с мотивацией своих ребят на решающий матч. Ведь они хотели утереть нос испанцам, которые всегда воспринимали португальцев как младших братьев. Эксперты же упорно не верили в триумф Орлов. Они указывали на то, что "Бенфике" откровенно повезло со жребием. И действительно путь Орлов в финал не поражает воображение. Португальцы прошли шотландский "Хартс", венгерский "Доже Уйпешт", датский "Орхус" и венский "Рапид". На все эти аргументы Гуттманн не обращал внимания. Он знал, что его ребята могут победить и гораздо более серьезного соперника.

Накануне финала венгерские форварды "Барселоны" Кочиш и Цибор имели плохое предчувствие. В 1954 году они уже играли в финале на бернском "Ванкдорфе". Тогда золотой венгерской команде все пророчили триумф на чемпионате мира. Однако сборная Германии оказалась сильнее и доказала, что мадьяры также смертны. Поражение со счетом 2:3 до сих пор снилась Кочишу и Цибору. Как показало время, опасения мадьяр оказались не напрасными. Финал начался по предполагаемому сценарию - "Барселона" взяла в осаду ворота Перейры. На старте матча только кошачья реакция голкипера и бойцовские качества Жерману спасали Орлов от гола. Однако на 21-й минуте Фортуна наконец улыбнулась каталонцам. Суарес навесил в штрафную, где защитники упустили Кочиша, который ударом головой распечатал Перейру. Кстати, именно Шандор открыл счет в финале чемпионата мира 1954 года.

Читайте также Задолго до Эль-Класико. Как рождалась Барселона

Каталонцы продолжали контролировать игру и тогда ничто не предвещало им беды. Но через 10 минут все для "Барселоны" пошло наперекосяк. В одной из немногочисленных атак "Бенфики" Кавем вырвался на оперативный простор. И тогда какое-то головокружение случилось с Рамальетсом, который почему-то решил выйти за пивом. У голкипера не было ни единого шанса обезвредить португальца. Кавем отдал точный пас на Агуаша, перед которым были лишь пустые ворота. Нападающий не мог ошибиться в такой ситуации. Через несколько секунд голкипер продолжил свое шоу одного актера. Правда, защитник Фончо откровенно подставил вратаря в этом эпизоде. Он послал мяч в девятку собственных ворот, а Рамальетс, не ожидал от него такого подарка, перевел сферу в штангу. От нее круглый упал на землю, отскочил от газона, а затем ударился о противоположную стойку. Судья Готтфрид Динст без раздумий указал на центр поля. Интересно, что в финале чемпионата мира 1966 года Динст с подачи Тофика Бахрамова засчитает подобный гол в ворота сборной ФРГ. Рамальетс так объяснял свои ужасные ошибки в матче с "Бенфикой": "В тот день даже Солнце помогало Орлам. В этих двух эпизодах меня ослепили солнечные зайчики, из-за чего я и пропустил те бабочки. Это было самое большое разочарование в моей карьере. У меня не получилось покинуть спорт на мажорной ноте. В финале КЕЧ я оказался слабым звеном. После этого матча в моей душе словно что-то перегорело. Я теперь был лишь тенью того Рамальетса, который мог справиться с любым мячом. Те два гола меня сильно подкосили. Неудивительно, что через год я завершил карьеру".

Два гола "Бенфики" отправили в нокдаун не только Антони. К концу первого тайма каталонцы находились в состоянии грогги. Орлы, которых гнал вперед Гуттманн, хотели нанести контрольный выстрел в тело полумертвой Барсы. Бела осознавал, что на второй тайм могут выйти совсем другие каталонцы. Поэтому не хотел упустить свой шанс. Несмотря на постоянные налеты Орлов, именно "Барселона" создала самый опасный момент под занавес первой половины. Мяч с линии собственных ворот после удара Кочиша вынес Жоау. Этот эпизод очень напоминал момент с автоголом Рамальетса. Однако на этот раз арбитр не указал на центр поля.

Отдохнув 15 минут, "Барселона" попыталась перехватить инициативу. Но из этого ничего хорошего не получилось. Невероятный выстрел удался Колуне из-за пределов штрафной. Этот гол несколько напоминает фантастический мяч Зидана в финале ЛЧ 2002 в ворота "Байера". Болельщики на трибунах начали хоронить "Барселону". Однако пациент оказался скорее жив, чем мертв.

В этой критической ситуации ментальный лидер блаугранас Кубала повел команду за собой. Он сместился в центр поля, откуда начал дирижировать каталонским оркестром. Наконец убийственное нападение Барсы показало, на что оно способно. "Бенфика" только отбивалась, когда Перейра оказывался бессильным, штанги и перекладины приходили ему на помощь. Так, Кочиш мог мгновенно сократить разрыв в счете, но вместо пустого угла послал сферу в стойку. На 75-й минуте Цибор прибил паучка в девятке ворот Перейры. У каталонцев еще оставалась целая вечность, чтобы восстановить статус-кво. Но Фортуна в этот день повернулась к ним задом. Эваристо попадает в штангу, Кубала бьет из-за пределов штрафной - мяч попадает в одну штангу, отскакивает в другую и от нее запрыгивает в руки Перейры. Динст снова молчит. Зрители не верили, что "Бенфика" сможет выстоять, но Гуттманн хорошо закалил своих ребят. И они дотянули до финального свистка. Таким образом, именно "Бенфика" стала первой командой, которая прервала гегемонию "Реала" в КЕЧ. А "Барселоне" пришлось ждать своего первого ушастого кубка еще 31 год. Кстати, историки FCB сделали козла отпущения не только с Рамальетса, но и со штанг. Тогда на "Ванкдорфе" были еще квадратные стойки, хотя, согласно регламенту, рекомендовалось устанавливать круглые или овальные. Правда, УЕФА не любила квадратные штанги совсем не за то, что они могли повлиять на результаты матчей. Дело в том, что эти стойки часто становились причиной серьезных травм футболистов.

Когда в Барселоне была жалоба, в Лиссабоне начался карнавал. Однако Беле Гуттманну было не до празднований, он уже смотрел вперед. Тренер хотел утереть нос скептикам, которые называли Орлов мыльным пузырем и случайным чемпионом, которого короновал незадачливый Рамальетс и слепой швейцарский судья. Гуттманн верил, что его команде по силам не только повторить предыдущее достижение, но даже побить впечатляющий рекорд "Реала" из пяти титулов подряд. Бела хотел надолго оккупировать европейский футбольный трон, который когда-то принадлежал мадридцам. По иронии судьбы, в финале КЕЧ сезона 1961/62 "Бенфику" ждал ... "Реал". Но Орлов там могло и не быть. В полуфинале ребят Гуттманна экзаменовал "Тоттенхэм", который стал первым английским клубом, которому в ХХ веке подчинился чемпионский дубль. Тренер Шпор Билл Николсон вылепил замечательную команду, в которой сиял Дэнни Бланчфлауэр и блудный сын Джимми Гривз, который, несолоно хлебавши в Италии, теперь имел зуб на жителей южной Европы. Когда форвард узнал о результатах жеребьевки, то не скрывал своего удовлетворения: "С этими южанами - итальянцами, испанцами, португальцами - я и сам могу справиться". Гуттманн же выбрал совсем другую тактику. Он понимал, что англичан не получится забрасывать шапками: "Я видел как они разбили "Дуклу", и считаю, что они лучше нас. Для того, чтобы спокойно ехать в Лондон, мы должны обеспечить себе гандикап минимум в три мяча. Но сказать гораздо легче, чем сделать. Я не знаю, как можно победить Шпор с разницей в три мяча. Но мне никогда не хватало воображения, не так ли? "

Белла, как студент-отличник, хорошо подготовился к сложному экзамену. На 20-й минуте "Бенфика" вела 2:0. Правда, между двумя мячами Орлов вклинился точный удар Гривза, который отменил арбитр. На 55-й минуте Бобби Смит таки распечатал Перейру. Через 9 полных оборотов секундной стрелки Аугушту отправил третью посылку в ворота Шпор. "Бенфика" продолжала атаковать, поскольку стремилась выполнить поставленную тренером задачу - выиграть минимум в три мяча. Шпоры также не собирались отсиживаться в обороне. За 9 минут до конца матча Гривз во второй раз заставил капитулировать Перейру. Но здесь у форварда случилось дежавю, судья в очередной раз отменил его гол. Орлы отправлялись в Лондон, имея комфортную победу в два гола. Гуттманн пытался приземлить своих ребят, убеждая, что до финала им еще, как до неба. Тренер знал, что Шпоры в своем логове устроят Орлам настоящий ад.

Бела не ошибся. На 15-й минуте Агуаш вроде снял все вопросы о финалисте. Однако Шпоры не собирались сдаваться без боя. Через 8 минут Гривз восстанавливает статус-кво. Однако арбитр в третий раз в противостоянии с Орлами отменил его гол. За 10 минут до конца первой половины Смит сравнивает счет, а через три минуты после возобновления игры Бланчфлауэр с пенальти делает счет 3:4 по итогам двух матчей. У "Тоттенхэма" оставалось очень много времени, чтобы нокаутировать "Бенфику". Однако Орлы снова показали, что к них железные нервы. Ребята Белы гнулись, но не сломались. К тому же еврейский волшебник договорился с Фортуной. Под занавес матча Жермани сыграл рукой в ​​собственной штрафной, но арбитр притворился Гомером. На последних секундах матча Макай наносит убийственный удара, однако Перейра переводит сферу в перекладину. Через несколько секунд раздался финальный свисток. На послематчевой конференции Гуттманн не жалел комплиментов в адрес Шпор: "Это была самая тяжелая игра в моей жизни. Я думал, что "Тоттенхэм" забьет третий раз в последние 10 минут. Я думаю, что вскоре они выигрывают КЕЧ". Гуттманн оказался гораздо лучшим тренером, чем провидцем. Это был последний матч Шпор в КЕЧ, свою следующую игру в самом престижном клубном турнире, который уже будет называться Лигой чемпионов, лондонская команда сыграет в 2010 году.

Финал КЕЧ сезона 1961/62 все ждали с большим нетерпением. Он должен был дать ответ на два главных вопроса: Сможет ли "Реал" в очередной раз доказать свое первенство и заберет то, что одолжил на год Орлам? Или "Бенфика" докажет, что старый король умер и теперь футбольная Европа получит нового монарха? Финал не разочаровал 62 тысячи зрителей, которые 2 мая 1962 заполнили Олимпийский стадион в Амстердаме. Это был настоящий бой титанов, в котором события менялись, как в калейдоскопе. В первом тайме доминировал "Реал". Ди Стефано и Ференц Пушкаш полностью переиграли "Бенфику". Аргентинец отдавал филигранные пасы венгру, которые тот одной левой превращал в голы. На 23-й минуте на табло горели крайне неприятные для Орлов 0:2. "На этом игру можно считать законченной", "Ди Стефано и Пушкаш поставили португальских выскочек на место", - восторженно кричали испанские комментаторы. Однако они несколько поспешили. "Бенфика" в очередной раз показала характер. Уже через 10 минут действующие обладатели КЕЧ восстановили паритет. На "Реал" это отнюдь не подействовало, он продолжал гнуть свою линию и на 39-й минуте Пушкаш снова вывел мадридцев вперед.

Гуттманн понимал, что несмотря на то, что Пушкаш отметился хет-триком, главная проблема "Бенфики" - Ди Стефано. И если он хочет, продлить правление своей команды в Европе, то должен выключить аргентинца из игры. Поэтому Гуттманн приставил к Белой стреле Кавема, который тенью следовал за Альфредо. Это решение стало ключевым. Во втором тайме Ди Стефано одел шапку-невидимку, а Пушкаш, который остался на голодном пайке, самостоятельно не мог ничего поделать. К тому же, силы покинули престарелых звезд "Реала". Во второй половине игры они больше напоминали пешеходов. На 51-й минуте Колуна сравнивает счет. А дальше на сцену вышел новый король Эйсебио. Его два удара нокаутировали мадридцев. Хотя если бы голкипер бланкос Аракистайн не ловил ворон, мадридцы могли бы и дотянуть до овертайма. В конце поединка короли в конце концов нашли в себе силы, чтобы пойти на штурм ворот Орлов. Ди Стефано сбили в штрафной "Бенфики", но арбитр решил, что аргентинец симулировал. У "Реала" быстро закончилось топливо и лиссабонцы спокойно довели матч до победы. После финального свистка Эйсебио промчался метров 30, чтобы обменяться футболками с Пушкашем. Журналисты увидели в этом обмене символический жест. Венгерский маг передал палочку юному наследнику. Через несколько секунд восторженная толпа фанатов "Бенфики" вынесла Эйсебио на плечах с поля. А разъяренный Ди Стефано, прихрамывая, покидал газон, рядом с ним, с поникшими головами, шагали партнеры, с которыми он прошел огонь, воду и медные трубы.

Поражение "Реала" разочаровало многих фанатов "Барселоны". В том сезоне мадридцы победили в Примере, а блаугранас финишировали вторыми. В случае триумфа королевского клуба в финале, Испания получила бы дополнительное место в КЕЧ, которое бы заняла Барса. Однако "Бенфика" оказалась сильнее. Каталонцам пришлось ждать очередное участие в КЕЧ до 1974 года.

Читайте также Реал, который основал каталонец

Руководство, игроки и болельщики "Бенфики" одели розовые очки и не сомневались, что в следующем году с молодым и голодным до побед Эйсебио они снова станут королями футбольной Европы. Но не тут то было. Фезус Витал заменил в президентском кресле де Бриту. Он решил не удовлетворять немалые аппетиты своего Мидаса: "После финала я пошел к новому руководству и спросил, не хочет ли оно дать мне премию за триумф в КЕЧ. Однако Фезус отказался даже говорить на эту тему. Это не предусмотрено контрактом, поэтому не стоит поднимать данный вопрос. За первую победу в чемпионате я получил на 4000 долларов больше, чем за второй триумф в КЕЧ. Я обиделся, а руководство не пыталось исправить эту ненормальную ситуацию. Поэтому я решил уйти", - объяснял Гуттманн. Белла не только покинул команду, но и проклял ее. С тех пор Орлы проиграли 8 еврокубковых финалов. Уже почти 40 лет Бела "тренирует" на небесах, а его проклятие продолжает действовать.