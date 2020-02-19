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Аталанта - Валенсия: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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UA-Футбол знает, какой украинский канал покажет футбольный поединок

Аталанта - Валенсия: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Мало кто мог бы подумать, что "Аталанта" и "Валенсия" сыграют в плей-офф нынешней Лиги чемпионов. На бергамаски мало кто ставил в группе с "Ман Сити", донецким "Шахтёром" и загребским "Динамо", а "Валенсия" заняла первое место в группе с "Челси", "Аяксом" и "Лиллем". Пара выглядит одной из наименее ярких по вывеске. Однако вряд ли от этого пострадает футбол. Для украинского болельщика этот матч примечателен тем, что в составе хозяев на поле может выйти Руслан Малиновский.

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Матч "Аталанта" - "Валенсия" состоится в Милане, где свои еврокубковые матчи проводит команда из Бергамо. Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени в среду, 19 февраля.

Следить за игрой очень удобно в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь. Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события в гонке.

Прямую трансляцию поединка на ТВ смотрите "Футбол2". Спрашивайте канал у своих кабельных операторов или на спутниковой платформе Xtra.tv. Легальную интернет-трансляцию покажут на сервисах oll.tv, Київстар Футбол TV и Vodafone TV Футбол. Все сервисы работают по подписке.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Валенсия
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