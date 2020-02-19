Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1. Автобус со спущенными колесами

Учитывая проблемы с составом - отсутствие двух лучших нападающих, Жозе Моуриньо обратился за помощью к старому-доброму "автобусу". "РБ Лейпциг" лучше держал мяч и двигал его вертикально, что уже в дебюте едва не создало проблемы "шпорам". Активничал на правом фланге Мукиэле, которому регулярно удавалось находить партнеров в центре штрафной, исполняя передачи на второй темп. Патрик Шик в створ не попал, удар Тимо Вернера заблокировал защитник, а вот Анхелиньо был ближе всех к голу, но Льорис на пару со штангой выручил "Тоттенхэм" от неприятностей - шла лишь вторая минута встречи.

Перестроив свою команду в блок со сдвоенной линией защиты, Моуриньо удалось решить проблему Мукиэле, но на горизонте замаячила следующая брешь, которую оголил Патрик Шик. Чеху удавалось открываться между линиями и выводить на опасные позиции партнеров, чаще всего на левом фланге, где был активен Анхелиньо и куда регулярно открывался Вернер. Сам Шик также не забывал проверять бдительность Льориса при каждом удачном случае и уже к получасу игры настрелял четыре удара по воротам соперника. Наиболее опасным стоит признать удар головой после подачи углового, после которого мяч лишь немного разминулся со штангой.

В целом к перерыву преимущество "быков" по ударам стало четырехкратным (12-3), что вместе с тотальным превосходством во владении мячом создавало ощущания, что гол гостей лишь вопрос времени. Касательно моментов у ворот Гулачи, то стоит отметить удары Бергвейна и Жедсона. Особенно первый, с которым вратарь справился с огромным трудом. Деле Алли не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянутся до навеса португальца и акцентированно ударить головой, вот, собственно, и все. Зато у противоположных ворот очередное оживление привело к тому, что Вернер был выведен на ударную позицию и лишь опыт Льориса, снова выигравшего ближний бой, спас лондонцев от неприятностей.

Во втором тайме игра имела более равный характер, особенно после того как гостям удалось выйти вперед. Бэн Дэвис неаккуратно обошелся со Штефаном Лаймером в своей штрафной и арбитр не сомневался ни секунды, укзывая на "точку". Вернер хладнокровно исполнил, пробив на силу в левый нижний угол. Через несколько же минут "РБ Лейпциг" мог забивать второй - тот же Вернер изящно пропустил на Шика и Патрик метров с десяти пробивал в ближний угол. Однако Льорис в очередной раз доказал, что не зря является чемпионом мира и оставил свою команду в игре.

Пытался ее оставить и главный тренер, сделав весьма непопулярную замену Деле Алли. Полузащитник явно был недоволен, уходя с поля, но стоит признать, что вечер среды для него был далеко не самым успешным. Вышедший на поле Эрик Ламела стал автором одного из двух острых моментов "Тоттенхэма" в оставшееся время, когда опасно пробил со штрафного. Второй на счету другого аргентинца, Джованни Ло Сельсо, причем также со штрафного. В обоих эпизодах уверенно сработал Гулачи, как и в дебюте тайма, когда намертво взял мощный удар Лукаса Моуры. Напоследок Лукас еще и попытался забить головой, но в этот раз вратарю вступать в игру не пришлось, мяч прошел мимо.

Нагельсманн сполна воспользовался кадровым дефицитом оппонента впереди и добыл важную выездную победу. Немаловажно также и то, что "быки" оставили свои ворота "сухими", что в комплекте с уверенностью Гулачи делает задачу действующего финалиста Лиги чемпионов по выходу в четвертьфинал архисложной.

Англия. Лондон. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" 0:1 (0:0)

Гол: Тимо Вернер 58 (пен.)

"Тоттенхэм": Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Харри Уинкс, Джовани Ло Сельсо, Деле Алли (Эрик Ламела 64), Стевен Бергвейн, Серж Орье, Лукас Моура, Бен Дэвис, Жедсон Фернандеш (Танги Ндомбеле 64)

"РБ Лейпциг": Петер Гулачи, Анхелиньо, Марсель Забитцер, Тимо Вернер, Лукас Клостерманн, Кристофер Нкунку (Амаду Айдара 74), Патрик Шик (Юссуф Поульсен 77), Норди Мукиэле, Марcель Хальстенберг, Итан Ампаду, Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг 83)

Предупреждения: Джовани Ло Сельсо 10, Бен Дэвис 56, Ламела 95 - Марсель Забитцер 12, Тимо Вернер 33, Кристофер Нкунку 72