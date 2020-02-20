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"Тоттенхэм выглядел как пистолет без патронов". Моуриньо прокомментировал поражение

Лига Чемпионов
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Рубрика "Божественные сравнения" от Жозе

"Тоттенхэм выглядел как пистолет без патронов". Моуриньо прокомментировал поражение
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (0:1). Цитирует португальца BBC и пресс-служба УЕФА.

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"Давайте будем лояльнее к ребятам, они сделали все, что было в их силах. Ламела не тренировался с командой! Сразу после травмы он восстанавливался с физиотерапевтом, а затем сразу на 20 минут вышел играть в ЛЧ. У нас отличный коллектив, но, с другой стороны, вы видите наше текущее состояние. Словно мы сражались с пистолетом без патронов. В целом, у соперника было больше ресурсов".

"Льорис вытащил команду в сложные моменты. Счет? Я не переживаю, мы можем одержать победу в Германии. Я переживаю из-за небольшой скамейки на предстоящие матчи. Моура, Бергвейн, Ло Чельсо – все безумно устали. Впереди у нас выезд к "Челси", который сейчас пьет лимонад (прим. ред. – Жозе указал взглядом на одного из корреспондентов). Спасибо за решение перенести игру на субботу".

Интересно, что Моуриньо не побеждает в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. С тех пор португалец провел 7 поединков: 4 с "Челси", 2 с "Манчестер Юнайтед" и 1 со "шпорами". В последний раз Жозе побеждал в плей-офф ЛЧ в апреле 2014 года, когда его "синие" обыграли "ПСЖ" (2:0).

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В статье: Жозе Моуриньо Лига чемпионов Тоттенхэм (Лондон) РБ Лейпциг
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