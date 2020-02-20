Здесь вам не тут! Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов

Занавес увлекательного действа под названием "плей-офф" поднят, и мы увидели первые четыре футбольных спектакля. Что отметил бы в них с ходу, так это отсутствие ничьих. Бросаются в глаза два поражения явных фаворитов, а также домашнее фиаско прошлогоднего финалиста и разгром в Милане. Словом, неожиданностей было в достатке.

Боруссия – ПСЖ 2:1

Атлетико – Ливерпуль 1:0

Аталанта – Валенсия 4:1

Тоттенхэм – Лейпциг 0:1

Зрелищность. Лучшим, в этом отношении, стал миланский матч – до полутора десятка голевых моментов и каждый третий завершился голом. Не испортило впечатления даже то, что последние полтайма, по большому счету, прошли без ворот. На хорошем уровне смотрибельности были игры в Дортмунде и Лондоне.

Предсказуемо скучнее других смотрелся мадридский поединок. И здесь та же безмоментная последняя четверть матча лишь усилила это ощущение – ведь за всю игру можно наскрести всего с пяток эпизодов у ворот, достойных внимания.

Интрига. По факту, вопрос о победителе в Милане был снят еще до перерыва, когда Иличич удвоил счет в пользу "Аталанты". Но в остальных встречах интрига продержалась куда дольше.

Промах Хендерсона на 73-й минуте стал последним шансом "Ливерпуля" уйти от поражения. "Тоттенхэм" упустил его на 86-й – Гулачи отразил штрафной удар в исполнении Ламелы. Ну а ПСЖ в последний раз мог сравнять счет уже перед самым финальным свистком, когда мяч разминулся с "рамкой" после подачи углового Неймаром.

Логика. Смею утверждать, что ни в одном из четырех матчей проигравшие не заслуживали поражения так уж однозначно. Даже в Милане, где "Аталанта" в итоге лишь минимально превзошла соперника по количеству голевых моментов (как и "Лейпциг" в Лондоне). Да, большинство из возможностей "Валенсии" имели место уже после 0:3. И все же.

А ПСЖ и "Ливерпуль" и вовсе по игре были немного ближе к победе, на мой взгляд.

Судейство. Оно на этой неделе было близко к оптимальному. ВАР остался практически без работы. Единственный, кто дважды наглядно прибегал к его услугам – англичанин Оливер в Милане. Да и то – лишь для того, чтобы убедиться в своей правоте.

Везение. Больше всех Фортуна благоволила "Боруссии". На 69-й минуте Холанд открыл счет с ее легкой руки: можно говорить о голевом чутье и выборе позиции, но уж больно комфортным вышел этот случайный отскок мяча. А на 81-й минуте сравнять счет Неймару помешала только крестовина ворот.

Столь же удачно и еще более судьбоносно отскочил мяч и к Саулю, обеспечив, как окажется впоследствии, победный гол для "Атлетико" уже на 4-й минуте игры. Ну и отметим, что "Валенсия" могла сравнять счет в Милане еще на 30-й минуте, когда удар Торреса отразила стойка. И как бы развивались события после этого, нам остается только гадать.

Личности. Вот сейчас удивлю многих. Самой запомнившейся фигурой для меня стал Неймар. При сильном желании, могу перечислить все четыре голевых эпизода с его участием. Из пяти возможных у ПСЖ. Хотя, и с точки зрения вклада в результат, и в смысле кпд, главный герой недели, естественно, Холанд. Который, на самом деле, какой-то ходячий ГОЛанд.

В тройку самых ярких личностей включил бы Иличича из "Аталанты", также принявшего участие в двух голах, а запомнившегося даже чуток поболе. А в пятерку – его одноклубника Гомеса и Шика из "Лейпцига".

Самые крутые вратари недели играли в Лондоне. Их очную дуэль выиграл Гулачи из "Лейпцига" с четырьмя-пятью сэйвами, к тому же оставшийся "сухим". Но и Льорис был в порядке, уступив ему совсем немного.

Симпатии. Автор давно отказался от исторических предпочтений и сопереживает тем, чья игра способна поднять ему настроение. На сей раз, это точно были "Лейпциг" и "Боруссия", за которых и буду болеть в "ответках". "Аталанта" с "Валенсией" были мне одинаково симпатичны. "Атлетико" с "Ливерпулем" в равной степени не впечатлили. И не суть важно, по чьей именно вине.

Что еще? Прогнозы? После прошлогоднего печального опыта, чтобы на это решиться, нужно быть отчаянным авантюристом. Пожалуй, в моем случае, это время уже прошло.