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Гвардиола ответил Бартомеу: Я бы посоветовал Барсе не высказываться слишком громко про бан Сити в ЛЧ

Лига Чемпионов
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Намеки от Пепа

Гвардиола ответил Бартомеу: Я бы посоветовал Барсе не высказываться слишком громко про бан Сити в ЛЧ
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Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слова президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, который поблагодарил УЕФА за неукоснительное следование принципам финансового фэйр-плей. Напомним, из-за нарушения правил "горожане" были отстранены от еврокубков на 2 сезона. Цитирует 49-летнего специалиста Sky Sports.

"Если в "Барселоне" рады нашему отстранению, то я скажу президенту Бартомеу: сперва предоставьте нам право обжаловать решение. Мы собираемся подать апелляцию. Я бы посоветовал "Барселоне" не высказываться слишком громко про наш бан. Все могут оказаться в той или иной ситуации. Надеюсь, в будущем сыграем против "Барселоны" в Лиге чемпионов".

В книге Марти Перарнау "Пеп. Конфиденциально" акцентировалось внимание на том, что Гвардиола сильно поругался с руководством каталонцев, в частности, с тогдашним президентом клуба Жоаном Лапортой – Жозеп Бартомеу уже тогда был в совете "Барселоны".

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В статье: Хосеп Гвардиола УЕФА Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити Хосеп Мария Бартомеу
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