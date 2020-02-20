(Анти) Герой футбольного дня. Альберт Селадес

У Марселино Тораля была другая команда... Это была команда, которая своей игрой идеально отображала на поле характер своего тренера: вдумчивая, взвешенная, по-спортивному хитрая и с умением просчитывать на несколько шагов вперед. С Альбертом Селадесом – иная история. Он – не бесталанный тренер, однако отсутствие даже малейшего опыта работы на топ-уровне не может не отразиться на команде. Идеи вспыхивают в молодой голове тренера, а шквал обломков от этого взрыва затрагивает соперников на поле. Так были ранены "Атлетико", "Реал" и "Барселона" в чемпионате, вспышками была выиграна группа в Лиге чемпионов. Но когда ударная волна сходит на нет, "Валенсия" страдает.

Нестабильность – характерная черта этой команды. А еще – неумение играть против аутсайдеров и равных себе соперников. Возможно, будь вчера на месте "Аталанты" условные "Бавария" или "Манчестер Сити", "Валенсия" сыграла бы лучше.

Хотя и поражение от "бергамаски" объясняют объективными причинами. Например, как раз тем же неумением просчитывать на несколько шагов наперед. Бесспорно, Марселино Тораль предусмотрел бы проблемы в защите в связи с дисквалификацией Габриэля Паулисты (заработал ее в последнем матче группового этапа) и хроническими проблемами со здоровьем Эсекьеля Гарая. И точно поднял бы перед президентом клуба вопрос январского усиления защитного звена. Однако Альберт Селадес – не тот тренер, который будет дергать Питера Лима по поводу кадровой ситуации. Он работает с тем, что имеет, и главной своей задачей видит наращивание среди подопечных максимального уважения. Поэтому на растерзание одной из лучших атак Европы (это про "Аталанту") были брошены медлительные Мангаля и Дьякаби. И каждый мяч, который пролетал мимо, создавал опасность воротам Хауме Доменека. Потому что в каждой атаке "Аталанты" участвовали как минимум трое игроков. Это тот факт, который не позволяет повесить всех собак за такое ​​поражении на защитников команды. Виновны все.

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Виновны еще и в том, что атака "Валенсии" работала вяло. Только к одному игроку не может быть претензий – его имя Ферран Торрес. Он отправил в штрафную соперника три или четыре передачи, которые, как написала испанская пресса, "мечтал бы получить любой нападающий мира". Однако вчера был не день Макси Гомеса, который то по мячу не попадал, то с нескольких метров бил прямо в руки уже статичному Голлини. А Гонсалу Гуэдеш и близко не был Родриго, хотя и играл на его позиции. Вот и еще одна причина такого результата: "Валенсия" закономерно много пропустила, но незакономерно мало забила. Будь на поле Родриго, одним пропущенным оборона "Аталанты" не обошлась бы. Слишком важен этот игрок для нынешней "Валенсии".

А еще "Валенсия" – это не "Атлетико". "Матрасники" после серии ужасно-удручающих результатов могут овладеть собой и сыграть в стиле Симеоне даже несмотря на кадровый дефицит. Селадес же не умеет справляться со своими эмоциями, не говоря уже об эмоциях команды. Когда у наставника на тренерской скамье при разговоре с помощником дрожит рука, словно у больного старика, чувствовать себя уверенно на поле его подопечные не могут. Гасперини – тоже новичок на таком уровне, однако он свои шишки с командой уже набил в Серии А. И дрожат у него только скулы от возбуждения, но точно не руки или коленки от волнения.

Что будет на "Месталье"? Вероятно, будут шансы у "Валенсии"... Эта "Аталанта" не умеет играть на удержание счета, не умеет действовать прагматично, поэтому шансов забить у "летучих мышей" будет не меньше, чем на "Сан-Сиро". А если вернется Родриго, то гарантированно повысится уровень реализации. Другой вопрос – как останавливать бешеную атаку "бергамаски" во главе с непревзойденным Папу Гомесом? Поможет ли возвращение Габриэля Паулисты? Успеет ли выздороветь Есекьель Гарай? Добавится ли плотности в центре поля с возвращением к игре Франсиса Коклена? Ведь именно плотности, а не изобретательности, вчера не хватало испанской команде. Три недели будем жить в предвкушении...