  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Чемпион мира посоветовал Мбаппе время от времени просматривать игру Холанда в матче с ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион мира посоветовал Мбаппе время от времени просматривать игру Холанда в матче с ПСЖ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Как француз французу

Чемпион мира посоветовал Мбаппе время от времени просматривать игру Холанда в матче с ПСЖ
Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе нужно брать пример с форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Дюгарри в комментарии RMC Sport признает: талант Мбаппе - это нечто.

"Но когда ты выступаешь на какой-то позиции, ты должен взять на себя ту роль, которая ей соответствует!

И какая роль единого центрального нападающего? Он - боец, тот, кто до конца выкладывается на поле, кто держит оборону соперника в постоянном напряжении, кто прессингует, кто бьется в каждом единоборстве.

Читайте такжеПо следам проигрыша: Тухель в восторге от Холанда, а Неймар считает, что его "передержали" на скамейке

А какой стиль в Мбаппе? Быть красавчиком и играть красиво? Нет! Футбол сейчас - это что-то другое.

Вот почему Санчо и Холанд сделали все, как надо в матче с "ПСЖ", а Мбаппе - не сделал.

Мбаппе умеет много, но ему не хватает того, что делал Холанд все 1,5 часа матча с "ПСЖ".

Дюгарри обратился к Килиану

"В тот день, когда ты начнешь делать это, ты получишь «Золотой мяч» и станешь лучшим футболистом мира.

Мбаппе нужно время от времени пересматривать тот матч и смотреть, что делал Холланд".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Килиан Мбаппе Джейдон Санчо Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Кристоф Дюгарри Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
20.02.2020 в 16:11
В общем, один підстаркуватий Чемпион Мира дал совет молодому Чемпиону Мира... Хотя, Дюгарри в целом прав.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...