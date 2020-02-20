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Чемпион мира посоветовал Мбаппе время от времени просматривать игру Холанда в матче с ПСЖ
Как француз французу
Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе нужно брать пример с форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Дюгарри в комментарии RMC Sport признает: талант Мбаппе - это нечто.
"Но когда ты выступаешь на какой-то позиции, ты должен взять на себя ту роль, которая ей соответствует!
И какая роль единого центрального нападающего? Он - боец, тот, кто до конца выкладывается на поле, кто держит оборону соперника в постоянном напряжении, кто прессингует, кто бьется в каждом единоборстве.
А какой стиль в Мбаппе? Быть красавчиком и играть красиво? Нет! Футбол сейчас - это что-то другое.
Вот почему Санчо и Холанд сделали все, как надо в матче с "ПСЖ", а Мбаппе - не сделал.
Мбаппе умеет много, но ему не хватает того, что делал Холанд все 1,5 часа матча с "ПСЖ".
Дюгарри обратился к Килиану
"В тот день, когда ты начнешь делать это, ты получишь «Золотой мяч» и станешь лучшим футболистом мира.
Мбаппе нужно время от времени пересматривать тот матч и смотреть, что делал Холланд".