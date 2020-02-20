Чемпион мира посоветовал Мбаппе время от времени просматривать игру Холанда в матче с ПСЖ

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что нападающему "ПСЖ" Килиану Мбаппе нужно брать пример с форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Дюгарри в комментарии RMC Sport признает: талант Мбаппе - это нечто.

"Но когда ты выступаешь на какой-то позиции, ты должен взять на себя ту роль, которая ей соответствует!

И какая роль единого центрального нападающего? Он - боец, тот, кто до конца выкладывается на поле, кто держит оборону соперника в постоянном напряжении, кто прессингует, кто бьется в каждом единоборстве.

А какой стиль в Мбаппе? Быть красавчиком и играть красиво? Нет! Футбол сейчас - это что-то другое.

Вот почему Санчо и Холанд сделали все, как надо в матче с "ПСЖ", а Мбаппе - не сделал. Мбаппе умеет много, но ему не хватает того, что делал Холанд все 1,5 часа матча с "ПСЖ".

Дюгарри обратился к Килиану