Лига Чемпионов
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Тотальное доминирование Аталанты и Атлетико - объявлена команда недели ЛЧ
Кого не хватает в списке?
Закончились первые матчи плей-офф Лиги Чемпионов, а значит время подводить их итоги. УЕФА объявил команду лучших игроков недели.
Можно отметить, что больше всего представителей получили "Аатланта" (4 игрока) и "Атлетико" (3 игрока). Два человека было взято от "РБ Лейпцига" и по одному от "Боруссии" и "Валенсии".
Напомним, что индивидуальные награды после матчей получили Эрлинг Холанд ("Боруссия"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Ханс Хатебур ("Аталанта").
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