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Тотальное доминирование Аталанты и Атлетико - объявлена команда недели ЛЧ

Лига Чемпионов
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Тотальное доминирование Аталанты и Атлетико - объявлена команда недели ЛЧ
UA-Футбол
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Закончились первые матчи плей-офф Лиги Чемпионов, а значит время подводить их итоги. УЕФА объявил команду лучших игроков недели.

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Можно отметить, что больше всего представителей получили "Аатланта" (4 игрока) и "Атлетико" (3 игрока). Два человека было взято от "РБ Лейпцига" и по одному от "Боруссии" и "Валенсии".

Тотальное доминирование Аталанты и Атлетико - объявлена команда недели ЛЧ - изображение 1

Напомним, что индивидуальные награды после матчей получили Эрлинг Холанд ("Боруссия"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Уго Льорис ("Тоттенхэм") и Ханс Хатебур ("Аталанта").

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Валенсия РБ Лейпциг
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