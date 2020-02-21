Стерлинг: Успехи Реала в Лиге чемпионов – это не удача, а выверенная формула Зидана

Вингер "Манчестер Сити" пообщался с журналистом AS в Манчестере. Сейчас Рахим травмирован, но до повреждения англичанин отличился 20 голами и 6 результативными передачами во всех турнирах.

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"Мы рады, что нам попался "Реал" – если вы хотите преуспеть, то нужно играть против лучших команд. Матч на "Бернабеу" будет непростым. Тем не менее, я уверен в своих партнерах. Зидан? Думаю, выиграть ЛЧ несколько раз подряд – очень непросто. Успехи "Реала" в ЛЧ – это не удача, а выверенная формула Зинедина. Он развил качества, которые помогали ему во времена карьеры футболиста".

"Кого бы из "Реала" я бы приобрел на месте менеджера? Луку Модрича – он буквально плывет по полю. Мой конфликт с Рамосом позади – Серхио наступил мне на ногу, когда мы играли ранее, но уважение не пропало, я восхищаюсь им. Мой трансфер в "Реал"? Сейчас я игрок "Сити" и счастлив этому, но выступать за "сливочных" – это фантастика".

"Тема наград в футболе – отдельный разговор. Я считаю, что это несправедливо, когда команда выигрывает трофей, но звание лучшего футболиста отдают другому исполнителю. Так было с Де Брюйне. В этом году "Ливерпуль" выиграет АПЛ, а награду обязательно возьмет их игрок. Это свидетельствует о разном отношении со стороны тех, кто принимает данные решения".