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Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эрлинг on fire

Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов
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На этой неделе состоялись первые поединки плей-офф главного клубного европейского турнира. Мадридский "Атлетико" минимально обыграл "Ливерпуль" на своем поле (1:0), "Пари Сен-Жермен" в гостях уступил "Боруссии" (2:1), "Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" (0:1), а "Аталанта" разгромила "Валенсию" (4:1).

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Лучшими игроками данных 4 матчей были признаны защитник "матрасников" Ренан Лоди (сумел остановить Мохамеда Салаха), автор дубля в ворота парижан Эрлинг Холанд, а также вратарь "шпор" Уго Льорис и Ханс Хатебур – игрок "Аталанты" отличился двумя забитыми мячами.

Самым ярким футболистом недели избранно именно норвежского нападающего.

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В статье: Лига чемпионов Эрлинг Холанд
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