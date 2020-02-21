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Холанд – игрок недели в Лиге чемпионов
Эрлинг on fire
На этой неделе состоялись первые поединки плей-офф главного клубного европейского турнира. Мадридский "Атлетико" минимально обыграл "Ливерпуль" на своем поле (1:0), "Пари Сен-Жермен" в гостях уступил "Боруссии" (2:1), "Тоттенхэм" проиграл "РБ Лейпциг" (0:1), а "Аталанта" разгромила "Валенсию" (4:1).
Лучшими игроками данных 4 матчей были признаны защитник "матрасников" Ренан Лоди (сумел остановить Мохамеда Салаха), автор дубля в ворота парижан Эрлинг Холанд, а также вратарь "шпор" Уго Льорис и Ханс Хатебур – игрок "Аталанты" отличился двумя забитыми мячами.
Самым ярким футболистом недели избранно именно норвежского нападающего.
Everyone's talking about Haaland! ????— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2020
???? @ErlingHaaland ⚽️⚽️#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/7Htb0ALA4B